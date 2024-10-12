ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

18歲粉在眼前被打！Jessi直接走掉「不認識施暴者」　監視器畫面曝光

記者張筱涵／綜合報導

18歲男粉9月29日凌晨巧遇Jessi，上前詢問是否能合照遭婉拒後，準備離開時卻遭Jessi同行者挑釁，且被一名突然冒出的黑衣男子毆打臉部，當下決定報警處理，卻發現Jessi和施暴者早已離開現場，對此感到相當失望。Jessi和所屬經紀公司DOD都出面表示，並不認識該名施暴者，並會積極協助處理，但形象早已受到影響。

▲▼Jessi。（圖／翻攝自YouTube／JTBC News）▲▼Jessi。（圖／翻攝自YouTube／JTBC News）

▲18歲男粉和Jessi要合照，結果卻被Jessi同行者挑釁，甚至突然被打。（圖／翻攝自YouTube／JTBC News）

綜合韓媒報導和監視器畫面，男粉詢問是否能合照遭婉拒後，便點頭準備離開，卻被Jessi同行男子（黑衣牛仔褲）爆粗口挑釁，但最令人傻眼的是，當他持續後退要離開時，卻被旁邊突然冒出的黑衣男子暴打一頓。

[廣告]請繼續往下閱讀...

直到另一名同行女子阻止黑衣男，男粉才有機會拿起手機報警，但在這段期間，他仍持續遭到黑衣牛仔褲男的挑釁。在一片混亂之中，該名施暴者和Jessi都已經離開現場：「當時我不知道Jessi是不想被捲入其中，還是想逃避責任，我感到非常失望。被那名男子毆打後，我受到了極大的心理創傷。」

男粉的母親得知消息後，也感到十分憤怒，氣得前往Jessi經紀公司討公道，但卻得到經紀公司的回答：「我們不認識該名施暴者，他是中國人，他是Jessi認識的一名製作人的朋友，和Jessi並沒有關係」。

▲▼Jessi。（圖／翻攝自YouTube／JTBC News）

▲Jessi離開現場。（圖／翻攝自YouTube／JTBC News）

Jessi今（12日）凌晨也發文致歉，並再次強調和該名施暴者並不認識，但會積極協助受害粉絲，讓加害者受到應有的懲罰。

網友們看了監視器畫面和相關新聞後，掀起熱烈討論，「光看畫面就對Jessi這個人感到失望了，更何況是在現場被打的粉絲」、「跟Jessi無關？她至少要幫忙報警，而不是就讓粉絲被一群人圍著吧，她被罵是應該的，可憐的人只有受害者」、「幻滅」、「粉絲因為自己被打，也不會幫忙報警就直接走掉？也不幫忙告知加害者身分」、「以後還繼續以『霸氣姐姐』姿態上節目的話就太可笑了」。

▲▼jessi。（圖／翻攝自Instagram／jessicah_o）

▲Jessi發文。（圖／翻攝自Instagram／jessicah_o）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

廟會辣妹「遮3點」狂扭　抬腿一揮阿伯站台下猛盯

推薦閱讀

18歲粉在眼前被打！Jessi直接走掉「不認識施暴者」　監視器畫面曝光

18歲粉在眼前被打！Jessi直接走掉「不認識施暴者」　監視器畫面曝光

奶茶妹章澤天出事了！配戴「大眼胸針」惹爭議…陸網要國家好好查

奶茶妹章澤天出事了！配戴「大眼胸針」惹爭議…陸網要國家好好查

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」！原因太真實 10男只有1男做得到

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」！原因太真實 10男只有1男做得到

黃聖依公開認「3年前就想離婚」！　豪門尪節目爆氣：不錄了

黃聖依公開認「3年前就想離婚」！　豪門尪節目爆氣：不錄了

蔡依林歐洲放飛！　「性感美背＋逆天鉛筆腿」萬人看呆：誰這麼辣

蔡依林歐洲放飛！　「性感美背＋逆天鉛筆腿」萬人看呆：誰這麼辣

李佳穎懷胎9月「0修圖身材超驚人」！被拍挺孕肚站路邊 友：超不合理

李佳穎懷胎9月「0修圖身材超驚人」！被拍挺孕肚站路邊 友：超不合理

小S自爆「老公11年沒碰我」　不知道自己下面是什麼東西

小S自爆「老公11年沒碰我」　不知道自己下面是什麼東西

泫雅誓言催淚告白龍俊亨：不再害怕每天睜開眼　15年經紀人當場哭了

泫雅誓言催淚告白龍俊亨：不再害怕每天睜開眼　15年經紀人當場哭了

日H級無罩網美「解鎖北捷激凸狂晃」5秒片曝光！老司機暈：台日友好

日H級無罩網美「解鎖北捷激凸狂晃」5秒片曝光！老司機暈：台日友好

7寶媽網紅沉寂半年「轉戰小紅書」！關臉書改名復出　內容全寫簡體字

7寶媽網紅沉寂半年「轉戰小紅書」！關臉書改名復出　內容全寫簡體字

張雨綺龍鳳胎被爆「有一個是代孕」！葛曉倩開轟：有種就曬孩子護照

張雨綺龍鳳胎被爆「有一個是代孕」！葛曉倩開轟：有種就曬孩子護照

小賴爆料男星「雙面人行徑」超怒！偉晉也受害幫腔：他很會做這套

小賴爆料男星「雙面人行徑」超怒！偉晉也受害幫腔：他很會做這套

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

18歲粉在眼前被打！Jessi直接走掉「不認識施暴者」　監視器畫面曝光

奶茶妹章澤天出事了！配戴「大眼胸針」惹爭議…陸網要國家好好查

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」！原因太真實 10男只有1男做得到

黃聖依公開認「3年前就想離婚」！　豪門尪節目爆氣：不錄了

蔡依林歐洲放飛！　「性感美背＋逆天鉛筆腿」萬人看呆：誰這麼辣

李佳穎懷胎9月「0修圖身材超驚人」！被拍挺孕肚站路邊 友：超不合理

小S自爆「老公11年沒碰我」　不知道自己下面是什麼東西

泫雅誓言催淚告白龍俊亨：不再害怕每天睜開眼　15年經紀人當場哭了

日H級無罩網美「解鎖北捷激凸狂晃」5秒片曝光！老司機暈：台日友好

7寶媽網紅沉寂半年「轉戰小紅書」！關臉書改名復出　內容全寫簡體字

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Jessi

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 張友驊生前「名嘴團大合照」曝光！搶救8天逝　許聖梅淚：不能少了你
  2. MIRROR重癱舞者爆意外！「從高處落下」女友斥醫護疏失…院方回應
  3. 38日男組「韓國極樂團」瘋狂約砲韓妹！裸女床照PO網炫耀　遭炎上
  4. 網紅追風誤闖龍捲風路徑　連人帶車被捲入！崩潰哭喊：上帝救我
  5. 全球10大美男出爐！羅伯派汀森只排第4　黃金比例認證：最帥男星是他
  6. 18歲粉在眼前被打！Jessi直接走掉「不認識施暴者」　監視器畫面曝光
  7. 金佩珊裸酥胸踩白冰冰場　還嗆對方：「我都吃防腐劑」
  8. 小孟老師／10月12日星座運勢　金牛座3運開花順到炸
  9. 奶茶妹章澤天出事了！配戴「大眼胸針」惹爭議…陸網要國家好好查
  10. 郭泓志缺席遙控派任務　莎莎怒嗆：沒來上班還敢驗收我們

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366