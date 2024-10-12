18歲粉在眼前被打！Jessi直接走掉「不認識施暴者」　監視器畫面曝光

記者張筱涵／綜合報導

18歲男粉9月29日凌晨巧遇Jessi，上前詢問是否能合照遭婉拒後，準備離開時卻遭Jessi同行者挑釁，且被一名突然冒出的黑衣男子毆打臉部，當下決定報警處理，卻發現Jessi和施暴者早已離開現場，對此感到相當失望。Jessi和所屬經紀公司DOD都出面表示，並不認識該名施暴者，並會積極協助處理，但形象早已受到影響。

▲18歲男粉和Jessi要合照，結果卻被Jessi同行者挑釁，甚至突然被打。（圖／翻攝自YouTube／JTBC News）



綜合韓媒報導和監視器畫面，男粉詢問是否能合照遭婉拒後，便點頭準備離開，卻被Jessi同行男子（黑衣牛仔褲）爆粗口挑釁，但最令人傻眼的是，當他持續後退要離開時，卻被旁邊突然冒出的黑衣男子暴打一頓。

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直到另一名同行女子阻止黑衣男，男粉才有機會拿起手機報警，但在這段期間，他仍持續遭到黑衣牛仔褲男的挑釁。在一片混亂之中，該名施暴者和Jessi都已經離開現場：「當時我不知道Jessi是不想被捲入其中，還是想逃避責任，我感到非常失望。被那名男子毆打後，我受到了極大的心理創傷。」

男粉的母親得知消息後，也感到十分憤怒，氣得前往Jessi經紀公司討公道，但卻得到經紀公司的回答：「我們不認識該名施暴者，他是中國人，他是Jessi認識的一名製作人的朋友，和Jessi並沒有關係」。

▲Jessi離開現場。（圖／翻攝自YouTube／JTBC News）



Jessi今（12日）凌晨也發文致歉，並再次強調和該名施暴者並不認識，但會積極協助受害粉絲，讓加害者受到應有的懲罰。

網友們看了監視器畫面和相關新聞後，掀起熱烈討論，「光看畫面就對Jessi這個人感到失望了，更何況是在現場被打的粉絲」、「跟Jessi無關？她至少要幫忙報警，而不是就讓粉絲被一群人圍著吧，她被罵是應該的，可憐的人只有受害者」、「幻滅」、「粉絲因為自己被打，也不會幫忙報警就直接走掉？也不幫忙告知加害者身分」、「以後還繼續以『霸氣姐姐』姿態上節目的話就太可笑了」。

▲Jessi發文。（圖／翻攝自Instagram／jessicah_o）

