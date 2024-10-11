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李懿自爆「怕吃藥超不會吞」！　實測2方法無奈嘆：我選打針

記者王靖淳／綜合報導

女星李懿平時會在社群記錄生活，今（11）日她就發文分享自己生病服藥的經歷，引起網友關注。她表示，雖然很幸運這次不是流感，但藥量還是很多，而她最不擅長的就是吞藥，同時也在實測網友推薦的2方法後透露，自己還是想選打針，不要吃藥。貼文曝光後，立即吸引網友留言討論。

▲▼李懿。（圖／翻攝自Instagram／summer_lee_oh）

▲李懿表示自己不是很會吞藥。（圖／翻攝自Instagram／summer_lee_oh）

李懿透露，她在早上發布限時動態後，有收到網友給她建議，指出吞膠囊時低頭吞會比較容易，因為膠囊浮在水上，低頭可以讓藥片更順利滑下。而錠劑則建議抬頭吞會較好。李懿笑稱自己嘗試後發現確實有效，尤其是低頭吞膠囊「蠻順的」。不過，對於錠劑，李懿表示只能小顆和大顆配著吃，而且要用溫水，因為冷水配藥會讓苦味更明顯。

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▲▼李懿。（圖／翻攝自Instagram／summer_lee_oh）

▲李懿坦言吞藥讓她內心恐懼。（圖／翻攝自Instagram／summer_lee_oh）

儘管試了網友建議的方法後有了一些心得，不過李懿坦言，自己服藥時的恐懼主要來自心理，特別害怕藥片溶於水的苦味。她直言：「打針跟吃藥比的話，我還是會選打針。」最後，她也不忘提醒粉絲們好好照顧自己的健康，減少吃藥的機會。貼文曝光後，吸引兩派網友表達看法，「我是一顆一顆吞」、「我可以7、8顆，一起吞」、「水不能太大口，保重身體噢！」

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