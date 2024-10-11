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keshi《安魂曲》獻離世合作夥伴　遺憾：他無法見證開花結果的樣子

記者蕭采薇／綜合報導

超人氣亞裔創作才子凱西（keshi）將於明年3月二度來台開唱，門票開賣即秒殺。日前他推出備受期待的第二張創作專輯《安魂曲》（Requiem），不僅是期盼打造一張「經典、永恆的流行專輯」，同時也是獻給離世友人的情書。

▲keshi。（圖／環球音樂提供）

▲keshi。（圖／環球音樂提供）

凱西 2022 年推出首張專輯《加百列》（GABRIEL），也曾為漫威電影《尚氣與十環傳奇》原聲帶創作，更展開世界巡演創下多場完售紀錄，人氣水漲船高；然而期間他卻經歷了一位好友兼合作夥伴的離世，凱西表示這位朋友一直是他與他的作品最強大的支持者之一。

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他說：「我身邊這樣的人不多，我以前也沒有意識到這對我來說有多重要。這件事改變了我對時間的看法，以及我如何安排事情的優先順序。」專輯取作《安魂曲》便是對好友的悼念，他說道：「我想我最難過的是，他無法親眼見證他過去對我的幫助，現在開花結果的樣子，這張專輯也像是我寫給他的情書。」

▲keshi。（圖／環球音樂提供）

▲keshi。（圖／環球音樂提供）

除了抒發對友人離世的感受，凱西也捕捉了生活中的曲折起伏，轉化成 13 首豐富而充滿生命力的流暢樂音，他表示：「整張專輯並不是完全關於哀悼，過去幾年我的生活變得有些緊張，無論是與和伴侶、合作夥伴，甚至是與我的藝術之間的關係，都面臨了許多挑戰。這張專輯有一種宏偉感，但你也絕對能感受到其中的矛盾。」全新專輯《安魂曲》數位平台、實體通路已經發行。

 

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