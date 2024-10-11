劉冠廷扛金馬主持「每天碎唸」！　遭孫可芳爆料焦慮心聲

記者王靖淳／綜合報導

藝人劉冠廷今（11）日宣布接下第61屆金馬獎頒獎典禮主持人的任務，消息曝光後，立即引發外界討論。為此，老婆孫可芳事後也透過IG限動發文爆料，劉冠廷私下在做功課時的緊張情緒，「一直焦慮碎唸，我真的要吐了。」讓她見狀後感到相當哭笑不得。

▲劉冠廷、孫可芳去年宣布結婚。（圖／翻攝自Instagram／babybean1102）



孫可芳透露，劉冠廷最近忙於準備金馬獎的主持工作，總是在盯著螢幕做功課的同時，忍不住焦慮且不斷碎唸。孫可芳形容道：「此人每天盯著螢幕做功課的時候，都一直焦慮碎唸『我真的要緊張死了，我真的要吐了』。」讓她見狀後感到相當有趣。

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▲孫可芳透露劉冠廷很緊張。（圖／翻攝自Instagram／babybean1102）

第61屆金馬獎頒獎典禮主持將由曾獲兩座金馬獎最佳男配角的劉冠廷擔任，星光大道主持則由紅毯女王楊千霈領軍三人陣容，搭檔二度主持的演員徐鈞浩、首度挑戰的金馬最佳女配角王渝萱。對於受邀擔任主持人，劉冠廷驚呼：「這是一件連做夢也想不到的事！反正人生就是一張單程車票，既然迸出金馬主持人這一站，那就勇敢下車好好欣賞一下這邊的風景吧！」