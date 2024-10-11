陳天仁認「很多決定讓父母憤怒」！　遭控以死相逼舊愛洩心聲

記者王靖淳／綜合報導

女星陳天仁日前被爆出在和小6歲饒舌歌手男友皇毅交往期間劈腿，她在節目上自爆被男方家人懷疑「貪圖家產」才分手，事後更傳出她以死相逼舊愛，消息曝光引發外界討論關注。然而，陳天仁最近在IG寫下長文，有感而發表示：「在我們認為只是在好好過自己的人生時，很多決定都是讓父母傷心和憤怒的。」

▲陳天仁。（圖／翻攝自Instagram／tts0og）



陳天仁在文中回顧自己與父母之間的關係，特別是過往做出的某些決定，讓父母感到傷心或憤怒。她表示，這些決定並非出於故意，最終這些親情間的牽絆都會互相理解與磨合。她幽默地提到：「我很愛我媽，我很愛我爸（關我爸啥事？）」，她再次強調對家人的愛，同時也分享在這段時間裡的成長與感悟，「我也學會很愛自己了。」

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▲陳天仁發文吐露心聲。（圖／翻攝自Instagram／tts0og）

陳天仁提到，9月27日這一天不只是她母親辛苦將她帶到這個世界的日子，也是她生下愛女「椒椒」的重要日子。她再次強調：「我生椒椒生了兩天。」流露出作為母親的辛苦與幸福交織的心情。陳天仁坦言，在成為母親的過程中，終於明白長輩們口中的「等妳有小孩就會懂了」，這句話的真正含義，因為儘管每天的生活依然充滿混亂和挑戰，她依然感受到對女兒無法言喻的深厚愛意。