泫雅、龍俊亨婚禮內部遭陸媒搶先曝光　韓媒推估「至少砸1億」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星泫雅11日即將在韓舉辦婚禮，她與相識多年的好友龍俊亨發展成戀人，1月認愛後，光速訂下終生大事。兩人的婚禮備受注目，場地先前遭到韓媒曝光，陸媒《新浪娛樂》則搶先一步在10日公開內部擺設，小倆口以白色鮮花為主佈置，素雅又不失浪漫感，韓媒粗估費用至少韓幣1億（約台幣250萬元）以上。

▲泫雅、龍俊亨11日結婚，韓媒估至少花費韓幣1億元。（圖／翻攝自泫雅IG）



陸媒10日搶先曝光泫雅、龍俊亨婚禮內部，他們選擇在充滿傳統韓風佈置的三淸閣飯店舉辦，現場以白色鮮花佈置，觀眾席的椅子整齊排列，西式與韓式結合的風格，頗有不同的異國風情氛圍。

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▲陸媒10日搶先曝光泫雅、龍俊亨婚禮場地。（圖／翻攝自新浪娛樂）



據韓媒報導，三淸閣一天場地租借約為韓幣1500萬元、鮮花佈置韓幣1500萬元、選用的花類包含鈴蘭等多種類別，因此還會有其他追加費用，再加上表演、餐費、禮服、妝髮等大小開銷，韓媒粗估小倆口的婚禮費用至少韓幣1億元以上。

兩人公開認愛僅9個月便宣布結婚，兩人透過公司傳遞喜訊，表示在低潮時互相安慰、扶持，感情最終修成正果，希望各界給予多多祝福。只是泫雅過去與Dawn還有一段長達7年的感情，放閃過往歷歷在目，婚訊來得突然，令許多歌迷頗為震驚。