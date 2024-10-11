Energy宣布台東開唱！　喊話：期待全場一起16蹲

記者蔡琛儀／台北報導

台東縣政府將於11月9日至10日連續兩天在台東市海濱公園舉辦「嗨！出發吧來台東」大型演唱會，繼公布謝金燕、盧廣仲、動力火車、吳克群、滅火器、芒果醬MangoJump等堅強卡司後，再加碼曝光全新陣容，包括Energy，吳克群、FEniX。

▲Energy將在台東開唱。（圖／台東縣政府提供）

Energ睽違了20多年再聚首，人氣依然炸裂，書偉更率先喊話：「期待能跟現場所有的觀眾一起16蹲，在美麗的東台灣整場一起16蹲會是非常美麗的畫面。」坤達興奮說：「真的是非常非常的期待，因為在我印象中已經不記得上次去台東表演是什麼時候了，所以會有一種第一次要去台東表演的心情。」對於在蔚藍東海岸開唱，他期待，「我相信絕對是不同於在小巨蛋開唱的感覺，非常期待能夠在看著海岸線的地方演唱」；期待屆時能大啖原住民料理美食

[廣告]請繼續往下閱讀...

Toro印象裡是第一次到台東演出，對於在東海岸開唱，他笑說：「可以複習一下我寫過的一首歌〈金銀島〉想像會有獨眼船長出現喔！」阿弟笑說：「沒有在台東表演的記憶，很期待台東的海岸景色，也希望能為台東的觀光獻上一份心力！」對於台東的印象是泡溫泉、熱氣球嘉年華，號召大家：「希望大家可以多多支持台東地區的觀光！」

牛奶回憶剛成團時有來過台東舉辦簽唱會，對於在東海岸演出，他形容：「能在海邊開唱，感覺是真的很特別，因為不管是那樣的風景或是那樣的狀態，都會是覺得很舒服很放鬆，我假日有時候也會帶小朋友到海邊去玩，所以很喜歡那樣的感覺，也很期待。」想去吃當地海鮮、原住民特色料理。

▲吳克群將在台東開唱。（圖／台東縣政府提供）

吳克群雀躍表示：「想要吃海鮮、生魚片、水果、珍奶！」更強調演出：「最重要就是嗨、希望能夠帶來新歌、舊歌，全場都能夠一起嗨的歌單，請大家拭目以待囉！」他哼起經典旋律「你若來台東，請你斟酌看」！笑說，「總覺得到台東就可以很輕鬆又很快樂，希望這次可以帶給大家輕鬆和快樂的心情。」也預告會在10月生日時發行兩首歌。