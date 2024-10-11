「我對中華民國沒感情」楊大正不祝賀國慶！深夜洩立場：這輩子見不到了

記者潘慧中／綜合報導

10日迎來雙十國慶，邰智源、謝和弦等台灣藝人都陸續發文祝福，但金曲樂團「滅火器」主唱楊大正晚間坦言：「不好意思，我對中華民國真的沒有感情，就不祝賀了！」

▲楊大正坦言「對中華民國真的沒有感情」。（圖／記者黃克翔攝）



即便如此，楊大正仍感謝民主前輩們的犧牲，「讓我們在這個土匪政權的框架底下還能夠活在一個自由民主的社會。」他呼籲大家承襲這份意志，繼續追求獨立建國的夢想，儘管這一生或許無法見到，但他強調不能失志，應該將更好的台灣交給下一個世代。

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▲楊大正深夜寫下真心話。（圖／翻攝自Threads／fireexsam）



楊大正還提到對於民進黨擁抱中華民國的立場並無意見，認為若不如此，其執政便完全沒有正當性，「甚至我個人對於中華民國的現況，也是可以接受的」，但仍認為台灣獨立的夢想需要更多的溝通，並強調這是大家共同的責任。

▲楊大正很有自己的想法。（圖／翻攝自Facebook／滅火器）



楊大正強調他尊重各種論述，但他堅持自己的立場和信念，絕不妥協，「謝謝台灣，謝謝你75年來，在這天必須被張燈結綵，畫上奇怪的裝扮，委屈的過著不屬於自己的生日…希望這樣尷尬的生日派對不會持續太久，我們一起加油吧！」

楊大正Threads全文：

不好意思

我對中華民國真的沒有感情

就不祝賀了！

但我必須感謝所有民主前輩們的努力與犧牲，讓我們在這個土匪政權的框架底下還能夠活在一個自由民主的社會。

我們必須承襲這份意志，繼續打拼獨立建國的夢想。

也許這輩子見不到這一天，但我們不能失志，一定要把更好的台灣交給下一個世代！

我尊重各種論述，各種認同，但是我對自己的立場與信念不會有一絲妥協。

謝謝台灣，謝謝你75年來，在這天必須被張燈結綵，畫上奇怪的裝扮，委屈的過著不屬於自己的生日。

我對民進黨擁抱中華民國的存在沒有意見，若不這樣，執政便完全沒有正當性。甚至我個人對於中華民國的現況，也是可以接受的。

台灣獨立這樣的夢想確實還需要好多的溝通過程，這個責任不必推給執政黨，反而更是百工百業中，踏實生活的我們的工作。我們必須不厭其煩不畏攻擊的持續努力，才能完成一個有社會共識基礎的準獨立狀態。

晚安台灣，希望這樣尷尬的生日派對不會持續太久，我們一起加油吧！