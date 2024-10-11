ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「我對中華民國沒感情」楊大正不祝賀國慶！深夜洩立場：這輩子見不到了

記者潘慧中／綜合報導

10日迎來雙十國慶，邰智源、謝和弦等台灣藝人都陸續發文祝福，但金曲樂團「滅火器」主唱楊大正晚間坦言：「不好意思，我對中華民國真的沒有感情，就不祝賀了！」

▲▼滅火器 Fire EX.《一生到底 One Life, One Shot》演唱會 - 台北場。（圖／記者黃克翔攝）

▲楊大正坦言「對中華民國真的沒有感情」。（圖／記者黃克翔攝）

即便如此，楊大正仍感謝民主前輩們的犧牲，「讓我們在這個土匪政權的框架底下還能夠活在一個自由民主的社會。」他呼籲大家承襲這份意志，繼續追求獨立建國的夢想，儘管這一生或許無法見到，但他強調不能失志，應該將更好的台灣交給下一個世代。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼楊大正。（圖／翻攝自Threads／fireexsam）

▲楊大正深夜寫下真心話。（圖／翻攝自Threads／fireexsam）

楊大正還提到對於民進黨擁抱中華民國的立場並無意見，認為若不如此，其執政便完全沒有正當性，「甚至我個人對於中華民國的現況，也是可以接受的」，但仍認為台灣獨立的夢想需要更多的溝通，並強調這是大家共同的責任。

▲楊大正很有自己的想法。（圖／翻攝自Facebook／滅火器）

楊大正強調他尊重各種論述，但他堅持自己的立場和信念，絕不妥協，「謝謝台灣，謝謝你75年來，在這天必須被張燈結綵，畫上奇怪的裝扮，委屈的過著不屬於自己的生日…希望這樣尷尬的生日派對不會持續太久，我們一起加油吧！」

楊大正Threads全文：

不好意思
我對中華民國真的沒有感情
就不祝賀了！
但我必須感謝所有民主前輩們的努力與犧牲，讓我們在這個土匪政權的框架底下還能夠活在一個自由民主的社會。
我們必須承襲這份意志，繼續打拼獨立建國的夢想。
也許這輩子見不到這一天，但我們不能失志，一定要把更好的台灣交給下一個世代！
我尊重各種論述，各種認同，但是我對自己的立場與信念不會有一絲妥協。
謝謝台灣，謝謝你75年來，在這天必須被張燈結綵，畫上奇怪的裝扮，委屈的過著不屬於自己的生日。
我對民進黨擁抱中華民國的存在沒有意見，若不這樣，執政便完全沒有正當性。甚至我個人對於中華民國的現況，也是可以接受的。
台灣獨立這樣的夢想確實還需要好多的溝通過程，這個責任不必推給執政黨，反而更是百工百業中，踏實生活的我們的工作。我們必須不厭其煩不畏攻擊的持續努力，才能完成一個有社會共識基礎的準獨立狀態。
晚安台灣，希望這樣尷尬的生日派對不會持續太久，我們一起加油吧！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

推薦閱讀

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」！原因太真實 10男只有1男做得到

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」！原因太真實 10男只有1男做得到

汪建民欠巨債！8年女友「當保人」遭債主討債　她崩潰一度想不開

汪建民欠巨債！8年女友「當保人」遭債主討債　她崩潰一度想不開

7寶媽網紅沉寂半年「轉戰小紅書」！關臉書改名復出　內容全寫簡體字

7寶媽網紅沉寂半年「轉戰小紅書」！關臉書改名復出　內容全寫簡體字

「我對中華民國沒感情」楊大正不祝賀國慶！深夜洩立場：這輩子見不到了

「我對中華民國沒感情」楊大正不祝賀國慶！深夜洩立場：這輩子見不到了

獨家／最帥營運長是他！　霸氣「砸上百萬買特斯拉」專寵愛犬：怕牠孤單

獨家／最帥營運長是他！　霸氣「砸上百萬買特斯拉」專寵愛犬：怕牠孤單

女星驚罹乳癌切除右乳！　重建變「F罩杯」親曝術後現況

女星驚罹乳癌切除右乳！　重建變「F罩杯」親曝術後現況

《黑白大廚》冠軍餐廳11萬人搶預約！黑手黨怒抓黃牛「竟是台灣人」超丟臉

《黑白大廚》冠軍餐廳11萬人搶預約！黑手黨怒抓黃牛「竟是台灣人」超丟臉

快訊／《哆啦A夢》聲優大山羨代辭世！享耆壽90歲…晚年罹失智症

快訊／《哆啦A夢》聲優大山羨代辭世！享耆壽90歲…晚年罹失智症

《終極》女神國慶宣布：我結婚了　「超閃鑽戒曝光」親妹也是藝人

《終極》女神國慶宣布：我結婚了　「超閃鑽戒曝光」親妹也是藝人

珍妮佛羅培茲首吐離婚心聲！　認陷入「人生最低潮」：他X的困難

珍妮佛羅培茲首吐離婚心聲！　認陷入「人生最低潮」：他X的困難

趙小僑一家暫離台灣「不是移民啦！」　曬新家裝潢…網：真的好大

趙小僑一家暫離台灣「不是移民啦！」　曬新家裝潢…網：真的好大

遭瘋傳諧星車內性侵受害者！　松元繪里花深夜發聲：誹謗可奪人命

遭瘋傳諧星車內性侵受害者！　松元繪里花深夜發聲：誹謗可奪人命

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」！原因太真實 10男只有1男做得到

汪建民欠巨債！8年女友「當保人」遭債主討債　她崩潰一度想不開

7寶媽網紅沉寂半年「轉戰小紅書」！關臉書改名復出　內容全寫簡體字

「我對中華民國沒感情」楊大正不祝賀國慶！深夜洩立場：這輩子見不到了

獨家／最帥營運長是他！　霸氣「砸上百萬買特斯拉」專寵愛犬：怕牠孤單

女星驚罹乳癌切除右乳！　重建變「F罩杯」親曝術後現況

《黑白大廚》冠軍餐廳11萬人搶預約！黑手黨怒抓黃牛「竟是台灣人」超丟臉

快訊／《哆啦A夢》聲優大山羨代辭世！享耆壽90歲…晚年罹失智症

《終極》女神國慶宣布：我結婚了　「超閃鑽戒曝光」親妹也是藝人

珍妮佛羅培茲首吐離婚心聲！　認陷入「人生最低潮」：他X的困難

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

楊大正

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 高宇蓁日吃一餐「背部全裸」扮茶室女　遭男客撞擊「真心覺得痛」
  2. 快訊／劉冠廷接下金馬61典禮主持棒！　「紅毯女王」楊千霈2女1男新組合
  3. 百萬YTR「欸你這週要幹嘛」突改名！頭像也換了 Ariel急吐原因：太荒唐
  4. 《小雁與吳愛麗》擊敗坎城大導「釜山影展獲獎」　楊貴媚喜極而泣
  5. 承漢：努力成為RIIZE不可或缺的一部分！　自省10個月全因私生活3爭議
  6. 趙小僑一家暫離台灣「不是移民啦！」　曬新家裝潢…網：真的好大
  7. 韓女作家韓江勇奪諾貝爾獎　《黑白大廚》「他」驚喜亂入受訪
  8. 影射對方是傀儡　李濤李豔秋和解李四端
  9. 快訊／《哆啦A夢》聲優大山羨代辭世！享耆壽90歲…晚年罹失智症
  10. 林襄私下「為何不能合照」！深夜親上火線：8成都會拍 婉拒3原因曝

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366