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《愛過之後來臨的》李世榮暖幫坂口健太郎擦汗引熱議　網：這對好可以

文／妞新聞

日本鹽系男神「坂口健太郎」在今年強勢進軍韓國，與韓國古裝女神「李世榮」在韓劇《愛過之後來臨的》中，共譜一段舊愛重逢的跨國虐戀。隨著劇集開播，不光劇情安排及拍攝手法大獲好評，兩位日韓演員所碰撞出的火花，更是讓粉絲們直呼「太有CP感！」

▲坂口健太郎。（圖／X@iMBC연예

先前（9/13）在《愛過之後來臨的》新劇發布會上，坂口健太郎才因做出「史上最用力」的臉頰愛心，引起討論。坂口健太郎調皮地將臉頰愛心擠成鬼臉，喜愛搞怪、惡作劇的個性，又再次圈走無數女粉。近日，李世榮在發佈會時做出的一個貼心舉動，也悄悄被台灣網友爬出。除了CP粉們內心澎湃，李世榮的美談又再添了一筆！

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▲李世榮。（圖／截圖自X）

早在影片開始前，李世榮就注意到坂口健太郎不停地用手在擦汗，於是她便向工作人員悄悄示意「衛生紙」。隨後，李世榮就主動幫坂口健太郎擦拭掉臉上的汗水。儘管燈光昏暗，但仍可以看見她細心地以輕拍點的方式，將坂口健太郎臉上的汗珠擦乾，同時也避免他的妝容被破壞。

▲韓劇《愛過之後來臨的》。（圖／사랑 후에 오는 것들）

隨著這一暖舉曝光後，李世榮的天使性格也瞬間擄獲了眾人的心。不只在戲裡的親密互動，兩位演員在戲外的好交情，也讓粉絲們看了心花怒放。不得不說這對日韓CP，真的好可以啊！

▲韓劇《愛過之後來臨的》，坂口健太郎、李世榮組成日韓CP。（圖／사랑 후에 오는 것들）

韓劇《愛過之後來臨的》改編自韓國作家「孔枝泳」及日本作家「辻仁成」合力撰寫的同名小說。描述立志成為作家的「青木潤吾」，在陷入失戀的痛苦時，遇上了來自韓國的留學生「崔紅」。兩人隨即展開了一場瘋狂的愛情生活，怎料卻因一個小誤會分道揚鑣，直到七年後再度相遇時，愛火又再度點燃！

韓劇《愛過之後來臨的》全劇共6集，自9月27日起「friDay影音」獨家與韓國同天跟播，並於首日上架兩集！大家快追起來啊。

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Niusnews妞新聞, 韓劇, 愛過之後來臨的, 李世榮, 坂口健太郎

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