《愛過之後來臨的》李世榮暖幫坂口健太郎擦汗引熱議　網：這對好可以

文/妞新聞

日本鹽系男神「坂口健太郎」在今年強勢進軍韓國,與韓國古裝女神「李世榮」在韓劇《愛過之後來臨的》中,共譜一段舊愛重逢的跨國虐戀。隨著劇集開播,不光劇情安排及拍攝手法大獲好評,兩位日韓演員所碰撞出的火花,更是讓粉絲們直呼「太有CP感!」

▲坂口健太郎。(圖/X@iMBC연예)



先前(9/13)在《愛過之後來臨的》新劇發布會上,坂口健太郎才因做出「史上最用力」的臉頰愛心,引起討論。坂口健太郎調皮地將臉頰愛心擠成鬼臉,喜愛搞怪、惡作劇的個性,又再次圈走無數女粉。近日,李世榮在發佈會時做出的一個貼心舉動,也悄悄被台灣網友爬出。除了CP粉們內心澎湃,李世榮的美談又再添了一筆!

▲李世榮。(圖/截圖自X)

She waited for the right time while the lights were off so as not to embarrass him,wiped his face and gave him the tissue,even though she didn't need the tissue she put one in her hand so he would feel that he wasn't the only one#leeseyoung #이세영 #KentaroSakaguchi #坂口健太郎 pic.twitter.com/SSJauVChEc