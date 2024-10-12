《愛過之後來臨的》李世榮暖幫坂口健太郎擦汗引熱議　網：這對好可以

文／妞新聞

日本鹽系男神「坂口健太郎」在今年強勢進軍韓國，與韓國古裝女神「李世榮」在韓劇《愛過之後來臨的》中，共譜一段舊愛重逢的跨國虐戀。隨著劇集開播，不光劇情安排及拍攝手法大獲好評，兩位日韓演員所碰撞出的火花，更是讓粉絲們直呼「太有CP感！」

▲坂口健太郎。（圖／X@iMBC연예）



先前（9/13）在《愛過之後來臨的》新劇發布會上，坂口健太郎才因做出「史上最用力」的臉頰愛心，引起討論。坂口健太郎調皮地將臉頰愛心擠成鬼臉，喜愛搞怪、惡作劇的個性，又再次圈走無數女粉。近日，李世榮在發佈會時做出的一個貼心舉動，也悄悄被台灣網友爬出。除了CP粉們內心澎湃，李世榮的美談又再添了一筆！

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▲李世榮。（圖／截圖自X）

She waited for the right time while the lights were off so as not to embarrass him,wiped his face and gave him the tissue,even though she didn't need the tissue she put one in her hand so he would feel that he wasn't the only one#leeseyoung #이세영 #KentaroSakaguchi #坂口健太郎 pic.twitter.com/SSJauVChEc — Arinoo???????? (@Arino_tae_han) September 13, 2024

早在影片開始前，李世榮就注意到坂口健太郎不停地用手在擦汗，於是她便向工作人員悄悄示意「衛生紙」。隨後，李世榮就主動幫坂口健太郎擦拭掉臉上的汗水。儘管燈光昏暗，但仍可以看見她細心地以輕拍點的方式，將坂口健太郎臉上的汗珠擦乾，同時也避免他的妝容被破壞。

▲韓劇《愛過之後來臨的》。（圖／사랑 후에 오는 것들）

隨著這一暖舉曝光後，李世榮的天使性格也瞬間擄獲了眾人的心。不只在戲裡的親密互動，兩位演員在戲外的好交情，也讓粉絲們看了心花怒放。不得不說這對日韓CP，真的好可以啊！

▲韓劇《愛過之後來臨的》，坂口健太郎、李世榮組成日韓CP。（圖／사랑 후에 오는 것들）

韓劇《愛過之後來臨的》改編自韓國作家「孔枝泳」及日本作家「辻仁成」合力撰寫的同名小說。描述立志成為作家的「青木潤吾」，在陷入失戀的痛苦時，遇上了來自韓國的留學生「崔紅」。兩人隨即展開了一場瘋狂的愛情生活，怎料卻因一個小誤會分道揚鑣，直到七年後再度相遇時，愛火又再度點燃！

韓劇《愛過之後來臨的》全劇共6集，自9月27日起「friDay影音」獨家與韓國同天跟播，並於首日上架兩集！大家快追起來啊。

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