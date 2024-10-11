aespa回歸破格變髮！Winter黑唇超殺女網認不出　Giselle變真人電玩女神

文／妞新聞

「Su Su Su Supernova～」、「I'm a hot mess, hot mess！」被〈Supernova〉、〈Hot Mess〉2大神曲洗腦了幾個月，馬上又能更新歌單啦！受封「人間AI女團」的SM娛樂旗下人氣女團「aespa」，即將帶著第五張迷你專輯《Whiplash》於10月21日回歸歌壇，光是預告就掀起超高關注度。

KPOP圈的Y3K代表

aespa回歸綁定未來科技風

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aespa出道以來憑藉結合智能科技的世界觀，在競爭激烈的KPOP女團中殺出血路，4位成員還有對應的虛擬ae版本，在Y2K的潮流下，堅持貫策未來、電玩、虛實元素，成為Y3K風格（西元3000年）的代表女團，這次《Whiplash》的首支預告依舊未來感滿滿，嶄新的ae女團形象好評不斷。

Winter、Giselle破格變髮



超殺妝髮變身電玩女神

▲aespa新歌Giselle換上芭比粉金長直髮，有如真人電玩女神。（圖／X@aespa_official，下同）



稍早SM娛樂也公開第一波成員預告概念照，可以看到Giselle一身貼緊身材曲線的全黑洋裝登場，浮誇的金屬配件、墨鏡，搭配一頭全新的「芭比粉金長直髮」超美、超科幻，坐在造型有如來自未來的的機甲上，有如真人電玩女神。

另一位成員「Winter」的回歸新造型也引爆轟動，先前已金色長髮打造多個傳奇飯拍的她，空靈氣質、甜美的狗狗顏狂圈大批粉絲，沒想到這次以「黑色短髮」亮相，殺氣十足的黑唇、露出川字腹肌的黑色勁裝，顛覆以往的形象，網友紛紛大呼：「概念太神了！」、「沒想到這是Winter」、「超殺女」，就連粉絲們都在推特發文笑稱：「一眼認不出來～」。

另外，在回歸前也有新歌可以聽！aespa在10月9日驚喜發行在第二次巡迴演唱會《SYNK : Parallel Line》演出的個人單曲，Karina的〈UP〉、寧寧的〈Bored!》、Giselle以及Winter則分別是參與作曲、作詞的〈D opamine〉、〈Spark〉，粉絲太幸福了吧。

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