AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」！原因太真實 10男只有1男做得到

記者潘慧中／綜合報導

吳夢夢有「台灣第一女優」的封號，不時會分享成人片的拍攝經歷。她近日便在社群網站透露，有次找了一位男觀眾拍攝多P片，結果對方「全程站不起來」就算了，詢問原因後更是讓她滿頭問號。

▲吳夢夢分享成人片的拍攝經歷。（圖／翻攝自Threads／monmonwu1.0）



吳夢夢在Threads透露，以前單身時期的拍攝大多是找觀眾，有次辦問答活動，只要有人能猜出她最喜歡的水果就能陪她拍片，「後來第一個答對的觀眾可以參加週末晚上的多人局，三女五男的拍攝。」

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▲吳夢夢有「台灣第一女優」封號。（圖／吳夢夢授權使用，請勿隨意翻拍）



不料到了實戰當天，獲選觀眾「全程都是豆腐的狀態」，GG完全站不起來，最後跟吳夢夢道歉並解釋「我是貧乳控，在場都是大ㄋ我沒辦法」，讓她瞬間一臉問號。

▲▼吳夢夢聽完原因傻眼。（圖／翻攝自Instagram／monmonwu1.0）



吳夢夢在留言區透露，若不是專業男優，一般10個人之中只有1個能在鏡頭前「順利站起來」，時間也很難控制，「很常遇到2、3分鐘就出來的人，導致總片長只有5分鐘左右。」

▲吳夢夢坦言一般10個人之中只有1個能在鏡頭前「順利站起來」。（圖／翻攝自Threads／monmonwu1.0）



吳夢夢Threads全文：

以前單身的時候要拍攝大部分都是找觀眾（比較不會被拒絕）

某一次在辦活動的時候

是給觀眾問答題

回答十個問題

最後猜出我最喜歡的水果就能陪我拍

（只在直播分享過一次）

後來第一個答對的觀眾可以參加週末晚上的多人局

三女五男的拍攝

結果那一天

那一個觀眾全程都是豆腐的狀態

完全站不起來

最後他跟我說：抱歉我是貧乳控

在場都是大ㄋ我沒辦法

我：？？？？？