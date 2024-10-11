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遭瘋傳諧星車內性侵受害者！　松元繪里花深夜發聲：誹謗可奪人命

記者陳芊秀／綜合報導

日本諧星齊藤慎二因涉嫌在外景車內性侵女性，目前被警方函送檢方調查中，事件引發社會譁然，經紀公司吉本興業宣布解約。而事件受害者謠傳是女星，掀起外界議論，女星松元繪里花不堪被揣測親自發聲回應：「這件事讓我無法入睡……。」

▲▼松元繪里花不堪傳言發聲。（圖／翻攝自X）

▲齊藤慎二被控訴外景車內性侵，已經被警方函送檢方調查。（圖／翻攝自X）

松元繪里花是模特兒出身，在TBS知名生活情報節目《國王的早午餐》擔任外景主持。她10日凌晨發文，「我想了很久該怎麼說才能避免引起更多爭議……」，接著強調「首先，我可以絕對肯定地說，這件事和我無關。我從未與他共演過。一直以來支持我的各位，這個傳聞並不是真實的，請放心」。

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▲▼松元繪里花不堪傳言發聲。（圖／翻攝自X）

▲松元繪里花擔任節目外景主持，遭日網揣測是受害者。（圖／翻攝自X）

而松元繪里花接著再發文，透露為了這些毫無事實根據的傳聞而感到不安：「在完全與我無關的事情上，突然被許多人攻擊，這真的非常可怕。這件事讓我無法入睡，因為我擔心天亮後會有更多人相信這些謊言。」她直言：「現在我非常明白，誹謗中傷為何可能奪走一個人的生命。」

▲▼松元繪里花不堪傳言發聲。（圖／翻攝自X）

▲▼松元繪里花不堪傳言發聲。（圖／翻攝自X）

▲松元繪里花連發兩文否認。（圖／翻攝自X）

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齊藤慎二, 松元繪里花

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