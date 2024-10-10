大元國慶日「甜蜜放閃鼓鼓」！　貼臉全被拍：未來一起繼續冒險

記者王靖淳／綜合報導

女星大元（林艾璇）和歌手鼓鼓（呂思緯）愛情長跑長達11年的時間，男方在去年認愛，今年3月更驚喜在演唱會上向女友求婚，讓大元當場落淚答應：「我願意。」今（10）日適逢中華民國國慶日，大元在社群驚喜PO出兩人貼臉放閃的影片，畫面曝光後，讓不少網友直呼：「好閃好可愛。」

▲大元今年3月答應鼓鼓的求婚。（圖／翻攝自Instagram／dayuanlin）



透過大元分享的影片可見到，她和鼓鼓一身休閒打扮，還頭戴可愛的粉紅兔耳頭飾，表情活潑俏皮，對鏡頭眨眼，展現調皮的一面。鼓鼓戴著黑色鴨舌帽，頭上也有兔耳頭飾，對鏡頭擺出搞怪且張嘴的誇張表情，與大元互動默契十足。小倆口看起來相當放鬆和親密，充滿甜蜜和幽默的氛圍。

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▲大元發文放閃鼓鼓。（圖／翻攝自Threads／dayuanlin）

為此，大元在影片內文中透露，這似乎是兩人交往11年以來第一次拍貼，她表示，雖然兩人已經在一起多年，但她驚喜地發現，未來還有許多事可以一起體驗，「原來還有那麼多事可以一起做呢」，並期待未來繼續與鼓鼓一同冒險。貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示，「超喜歡閃文」、「你們太可愛了」、「好喜歡看你們的互動」。