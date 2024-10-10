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滑水女神陳美彤「扛國旗衝浪」慶雙十！嗨喊：我愛的台灣充滿熱血

記者劉宛欣／綜合報導

快艇衝浪女神Kimberly Chen陳美彤擁有「滑水女神」美譽，從職場轉型為滑水選手後成績優異，獲獎無數。10日迎來中國民國的國慶日，Kimberly在社群平台上分享了一段與滑水學校成員們共同慶祝國慶的影片，當中她手舉國旗在水上衝浪，燃起了不少網民的熱情，並贏得「最美掌旗代表」的稱讚。

▲陳美彤PO影片歡慶中國民國國慶日。（圖／翻攝自陳美彤Instagram）

▲陳美彤有「滑水女神」美譽。（圖／翻攝自陳美彤Instagram）

照片及影片中，可以看到Kimberly站在浪板上，手持國旗，展示出一雙筆直的長腿，在水面上劃出漂亮的弧線。為台灣國慶獻上最獨特的祝福。她在貼文中表示：「有時候，當一個稱職的配角，照亮別人就好，光輝雙十，生日快樂。」並補充道：「台灣最美的風景⋯每個人都有自己愛家鄉的方式，我愛的台灣，充滿熱血！」

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▲陳美彤PO影片歡慶中國民國國慶日。（圖／翻攝自陳美彤Instagram）

▲陳美彤PO影片歡慶中國民國國慶日。（圖／翻攝自陳美彤Instagram）

身為兩個孩子的媽媽，Kimberly在保養容貌與身材方面依然維持良好。她原本皮膚白皙，但自從35歲踏入水上運動後，曬出了一身健康膚色。她的女兒目前就讀高中，也加入了滑水行列，母女倆都是比賽中的常勝軍。Kimberly對能夠持續站在浪板上感到非常感恩，她在社群中分享道：「從小就羨慕儀隊好威風，終於輪到我們當掌旗手啦，而且還是最熱血的帥氣出場。自己家的國旗自己扛！帶起旋風，大家一起水上慶雙十，好帥！」

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