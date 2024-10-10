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獨／親妹蔡頤榛發聲！姊妹一起演《終極一班》親曝私下跟姊夫關係

記者黃庠棻／台北報導

女星蔡頤榛（五熊）儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活日常。今（10）日她的親姊姊蔡函岑國慶日這一天宣布結婚喜訊，在個人社群網站上曬出一張牽手照，寫下「是的，我要結婚了」，被問到此事她也低調做出回應。

▲蔡頤榛、蔡函岑。（圖／翻攝自Facebook／蔡函岑）

▲蔡頤榛、蔡函岑是演藝圈中的親姊妹。（圖／翻攝自Facebook／蔡函岑）

蔡函岑透過經紀人回應，透露另一半是圈外人，小倆口的年紀差不多都是38歲，認識大概一年多就決定步入婚姻，婚禮預計在明年2月在香港舉行，且會結完婚才去登記。蔡函岑也公開一張與另一半的照片，雖然對方僅露出背影，但雙方臉貼臉，看得出感情非常好，她更大方透露伴侶在法國出生，目前在香港做生意。

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▲蔡函岑。（圖／蔡函岑經紀人提供）

▲蔡函岑宣布結婚。（圖／蔡函岑經紀人提供）

對此，蔡函岑的親妹妹蔡頤榛（五熊）也低調回應《ETtoday星光雲》，表示目前跟未來姐夫還不是到太熟悉，但仍給予祝賀開心說道「不過很替姐姐開心，真心祝福他們」。

▲蔡頤榛、蔡函岑。（圖／翻攝自Facebook／蔡函岑）

▲蔡頤榛祝福姊姊蔡函岑。（圖／翻攝自Facebook／蔡函岑）

事實上，台灣偶像劇「終極系列」是許多七、八年級生的青春回憶，蔡函岑飾演「蔡雲寒（金剛姐姐）」，而妹妹蔡頤榛則是飾演蔡五熊，如今姊妹倆都有好歸宿也讓網友紛紛留言「太好了，恭喜妳們」、「妹妹結婚時還想說什麼時候輪到姊姊，恭喜」。

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