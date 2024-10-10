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愛莉莎莎「把名牌包全賣掉」背後原因網全哭了！　飛尼泊爾做善事：太值得

記者孟育民／台北報導

網紅愛莉莎莎今年5月到尼泊爾旅遊，更將身上所有的旅費捐給遇到嚮導和老背伕，暖舉獲得外界讚賞。日前在YouTube頻道分享，回台灣後痛心做出決定，把名牌包全賣掉，將賣出的26萬全數給當時遇到嚮導和背伕，「反正這些包包對我來講，說實在我很少揹，假如一個包包賣10萬，就可能讓他們溫飽一年，這個價值放在這個包包上跟放在真正需要的人上面，它是完全不同的事情！」

▲▼愛莉莎莎把名牌包全賣掉。（圖／翻攝自YouTube／愛莉莎莎 Alisasa）

▲▼愛莉莎莎把名牌包全賣掉。（圖／翻攝自YouTube／愛莉莎莎 Alisasa）

▲▼愛莉莎莎把名牌包全賣掉。（圖／翻攝自YouTube／愛莉莎莎 Alisasa）

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愛莉莎莎直呼去年去過尼泊爾，就愛上當地，「因為那邊的人笑容太純真，心地太善良！」她決定做善事，在能力所及下幫助需要的人。而其中一位嚮導在當地也創立了一個收容八個貧困學生的收容所，還自費聘請老師和煮飯阿姨來幫助這些小朋友，所以愛莉莎莎特別飛往尼泊爾拜訪他，除了把賣包的錢捐出一半，甚至還買了書、文具給需要幫助的小孩，相當暖心！

▲▼愛莉莎莎把名牌包全賣掉。（圖／翻攝自YouTube／愛莉莎莎 Alisasa）

▲▼愛莉莎莎前往尼泊爾，見到當時登山的嚮導。（圖／翻攝自YouTube／愛莉莎莎 Alisasa）

▲▼愛莉莎莎把名牌包全賣掉。（圖／翻攝自YouTube／愛莉莎莎 Alisasa）

嚮導收到善款，並表示將好好運用、監督這筆錢是否用在孩子的教育上，「是一筆很大的錢，對他們來說，怎麼用這筆錢很重要，可以改變他們的生活變得不一樣，我希望能用這筆錢，對他們產生最大的價值，如果他們有人當上醫生、老師、機師、工程師，這筆錢就很有意義，我們要的就是這個。我非常感謝，妳完全感變他們的人生！」

▲▼愛莉莎莎把名牌包全賣掉。（圖／翻攝自YouTube／愛莉莎莎 Alisasa）

▲嚮導很感動。（圖／翻攝自YouTube／愛莉莎莎 Alisasa）

愛莉莎莎聽完表示感動，「平常我花那麼多錢買包包就是為了自己，但是現在感覺為了別人，26萬買包包就是3、4個，但我現在幫助到8個小朋友和一整個家庭，在幾個月內他們會有更好的生活，我覺得太值得了！」

▲▼愛莉莎莎把名牌包全賣掉。（圖／翻攝自YouTube／愛莉莎莎 Alisasa）

▲愛莉莎莎直呼很有意義。（圖／翻攝自YouTube／愛莉莎莎 Alisasa）
 

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愛莉莎莎, 網紅, 名牌包, 尼泊爾

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