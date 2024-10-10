吳鳳國慶日預告喜訊！　高舉「超大國旗」嗨喊：這裡已經是我的家

記者顧齊祐／綜合報導

土耳其裔男星吳鳳2015年在台灣結婚，2018年成功歸化成為中華民國國民，還是金鐘獎得主，雖然多次遭酸民攻擊，但他仍相當愛台灣。今（10）日適逢一年一度的國慶日，吳鳳也不忘在社群發文祝賀，並高舉台灣國旗，嗨喊「台灣，我愛你」。

▲吳鳳2018年成功歸化成為中華民國國民。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳 Rifat）



吳鳳今日在Facebook曬出了一張與外國友人高舉超大面的台灣國旗的照片，並寫道「之前為了想更認識這塊土地，我在師大研究所特別主攻中華民國近代歷史。所以更知道這段期間，我們辛苦的過程」。還透露說早已把台灣當成家「現在我也已經是台灣的一部分，我的生活細節都有台灣的蹤跡。連出國之後也會開始想台灣，因為這裡已經是我的家」。

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▲吳鳳高喊「台灣我愛你，中華民國生日快樂」。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳 Rifat）



吳鳳還表示說日後會繼續為台灣努力「將來的日子我會繼續努力一起跟台灣打拼，在這塊土地上創造價值，推廣台灣。尤其是更想要更增加土耳其跟台灣的交流，讓兩邊的人互相認識，多交流」。最後還向大家預告「很快要跟大家分享一個國際的好消息，請期待」，並在文末大聲高喊「台灣我愛你，中華民國生日快樂」。

▲吳鳳與外國友人高舉超大面的台灣國旗。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳 Rifat）