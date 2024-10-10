台工廠哭訴「最近很難生存」！二伯堅持MIT…幕後原因曝：一起走下去

記者潘慧中／綜合報導

二伯是百萬YouTuber蔡阿嘎的老婆，平常除了一起拍攝影片，自創品牌也備受不少民眾喜愛。不時會和粉絲分享幕後經營點滴的她，9日深夜PO出工廠傳來的訊息，並感慨地說「看到這樣訊息總是有點點難過」。

▲二伯收到工廠訊息後有點難過。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）



從Instagram限時動態中，可以看到廠方傳訊息跟二伯坦言，台灣工廠最近很難生存，「訂單都被越南、大陸、東南亞國家搶走了，想詢問看看，貴公司還有沒有其他產品可以讓我們報價」，並附上3個大哭的表情符號，顯見焦急的心情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲二伯的自創品牌備受粉絲喜愛。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）



對此，二伯有感而發地說，每當看到這種訊息，心情總是會有點難過，此時就會想起工作夥伴常說的話，「選擇台灣製造並不是什麼愛國政治議題，只是希望台灣的一些好的產業可以互相幫忙，一起走下去。」

▲二伯堅持用台灣製造。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）



事實上，二伯的自創品牌向來堅持台灣製造，過程中不但間接幫助到凋零的成衣廠，無形中還為新住民媽媽增加了不少工作機會。