記者吳睿慈／綜合報導

南韓演員安世河（本名安在旭）曾出演眾多主流戲劇，他近期剛參與完戲劇《歡迎來到王之國》演出，怎料，9月遭到昔日同窗爆料國中時是很有名的校內惡霸，節目《Newsface》循線找到當年的受害者，發現他欺負的同學不止1、2人，被害者受訪片段曝光，沈痛表示「他就是暴君，沒人不知道」，直指安世河把人往死裡打。

▲安世河遭指控在學生時期是「暴君」。（圖／翻攝自JTBC）



節目《Newsface》於近日播出安世河霸凌疑雲案，節目記者進而發現不止1、2人受害，受害者們互不相識，卻都講得出相似的施暴過程，他們在位於加音丁某處的地下遊樂室遭到暴打，A控訴安世河會聯合前輩們一起搶後輩的錢財，毫無理由地打人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼昔日同窗出面指控安世河霸凌。（圖／翻攝自JTBC）



B回想起恐懼過往，安世河將人往死裡打，「他只要有點心情不好，就先從手的部分開始下手，他的校園霸凌爭議是蓋不掉的，我曾經被籠罩在恐懼之中一直被暴打，他就是暴君，沒有人不知道。」

▲安世河過去參演《歡迎來到王之國》。（圖／翻攝自安世河IG）



C也強調安世河霸凌全都是事實，「那個人搞不好還忘記他打過我，畢竟也不止打1、2個人，在他看來應該就是踩死路過的一隻螞蟻吧」。眾多當年的受害者集體出面，受訪音檔隨之曝光。針對節目《Newsface》的指控，安世河公司稍早出面表示「不是事實」，並強調已經委任律師對應校暴指控。