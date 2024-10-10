快訊／國慶寶寶誕生！KID老婆平安生下女兒　曬合照：多了一位女兒傻瓜

記者孟育民／台北報導

男星KID林柏昇與「東區妹仔」Rita結婚後，去年初生下超萌愛子「木木」，今年4月又宣布正式升格二寶爸，即將迎接女兒「朵朵」。今（10日）KID在社群報喜，老婆平安生下「國慶寶寶」，他全程陪伴在側，曬出一家人的照片，感動吐心聲，「二零二四年十月十日十點十分十秒地球上正式多了一位二寶爸！可能也會多了一位女兒傻瓜。」

▲KID老婆生了，全家總動員。（圖／翻攝自KID IG）

KID和老婆結婚紀念日在10月10日，恰巧木木出生的時間也是10點10分，女兒選在今天出生，相當有緣分，KID曬出寶寶照片，升格成為二寶爸，還開玩笑說：「木木準備開始逐漸失去父愛，老婆與老公的感情越來越淡，真正的濃情蜜意準備散播，我也不知道接下來會發生什麼誇張的事情，只知道現在一切都『好』。哈哈哈，我有女兒了！」

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▲▼木木幫媽媽加油。（圖／翻攝自KID IG）

事實上，KID先前得知寶寶是女生時，就完全成為女兒傻瓜，開心說：「我有女鵝了我有女鵝了～好開心好嗨心～～我有女鵝了～我有女鵝了～～哈哈哈哈⋯木木開始放生，喔耶喔耶！女鵝女鵝我來嚕～～～我要開始買裙子髮箍粉紅的鞋鞋～～哇哈哈哈哈哈哈哈哈～～」