周揚青被問「名媛訓練班」笑著回應了　網傻眼：她根本不需要

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸網紅周揚青過去與藝人羅志祥的感情轟轟烈烈，分手後她將心思都放在事業上，經營服飾品牌有成，近年來也積極登上各大節目。近年「名媛班」、「天王嫂訓練班」等在陸網掀起熱烈討論，她最近在直播中也被問起了此事，直言自己沒接觸過，還笑稱「我可不是名媛」。

▲周揚青近年專心發展事業。（圖／翻攝自微博）

近來，藝人黃曉明認愛網紅葉珂，有人挖出葉珂曾拍攝一系列與其他名媛類似的照片，懷疑她就是傳說中「天王嫂訓練班」的學員，在網路上掀起超高討論度，不過葉珂對此並未做出回應。周揚青近日開直播時被問起「名媛班」，直言自己沒有接觸過，「因為我身邊沒有這種名媛，我也不知道有沒有名媛班」，還坦言最近也有在關注網路話題並補充「按理說名媛班應該在北京，但是我不知道，我可不是名媛」。

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▲周揚青回應網友提問是否參加過名媛班。（圖／翻攝自微博）

微博網友紛紛表示「人家自己本來就是千金大小姐吧？家境好又有教養，何必要去這種掉價的培訓班」、「自己覺得是真名媛也不能直接說呀，說了被噴死哦」、「她怎麼可能是名媛班的，她是真有實力」、「問周揚青這個幹嘛，人家本來家裡就有錢還自己創業」、「竟連真名媛都開始說自己不是名媛了」。

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