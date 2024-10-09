ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

日本大咖影帝遭同劇演員揭真面目！　「私下反差模樣」曝光

記者蔡琛儀／台北報導

日本影帝柳樂優彌主演懸疑劇《獅子的藏身處》，他與新生代實力派男星坂東龍汰在劇中飾演相依為命的兄弟，原本平靜生活因為一個神秘小孩的闖入而發生變化。兩人首度共演就相當合拍，柳樂優彌表示他一見面就很喜歡坂東龍汰，形容對方像「可愛小型犬」，溫柔可愛又很有魅力，讓坂東龍汰當場噴笑。

▲▼柳樂優彌首度與坂東瀧太共演日劇《好想把那個渣男狠揍一頓》。（圖／KKTV提供）

▲▼柳樂優彌首度與坂東瀧太共演日劇《好想把那個渣男狠揍一頓》。（圖／KKTV提供）

▲▼柳樂優彌首度與坂東瀧太共演日劇《好想把那個渣男狠揍一頓》。（圖／KKTV提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

柳樂優彌演技精湛，演出過許多個性、風格強烈的角色，是坂東龍汰心中尊敬的大前輩，他表示，柳樂優彌光用眼睛就能演戲，還能把犀利或可怕的情緒藏在溫柔的語調中。劇中兩人是兄弟，戲外柳樂優彌也像哥哥般照顧他，遇到趣事會一起哈哈大笑，有需要幫助時也會主動傾聽。

拍戲時正逢盛夏，柳樂優彌還送他一個可以掛在脖子上的風扇，讓坂東龍汰直呼真的太會照顧人。而同劇的演員齊藤飛鳥則形容柳樂優彌像獅子，平常是笑嘻嘻、開朗的模樣，但一個人看台詞的時候也會有孤獨的感覺，很有國王的態勢。然而看似霸氣的柳樂優彌，在受訪時卻自爆前陣子沉迷超甜韓劇《愛的迫降》，早上起來還會迫不及待開電視看下一集，反差萌的樣子超可愛。該劇於KKTV播出中。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

汪建民「喪葬費籌不出來」社會局出手了！鉅額欠債曝 4天後辦告別式

汪建民「喪葬費籌不出來」社會局出手了！鉅額欠債曝 4天後辦告別式

獨家／楊千霈首發聲回應婚變！「的確跟小孩都住台北」：我們很任性

獨家／楊千霈首發聲回應婚變！「的確跟小孩都住台北」：我們很任性

汪建民女友首發聲　臨終前跟她求婚　

汪建民女友首發聲　臨終前跟她求婚　

金曲歌王洪榮宏21歲正妹女兒結婚了！　「絕美婚紗照」曝光

金曲歌王洪榮宏21歲正妹女兒結婚了！　「絕美婚紗照」曝光

蔡尚樺球賽穿超辣！坐場邊「細肩帶快包不住」超兇上圍全看光 震撼千人

蔡尚樺球賽穿超辣！坐場邊「細肩帶快包不住」超兇上圍全看光 震撼千人

汪建民生前最後一場錄影　拄枴杖現身　呼籲大家勿輕忽咳嗽徵兆

汪建民生前最後一場錄影　拄枴杖現身　呼籲大家勿輕忽咳嗽徵兆

汪建民病逝付不出喪葬費...社會局發聲沒介入！　醫院出手籌錢辦告別式

汪建民病逝付不出喪葬費...社會局發聲沒介入！　醫院出手籌錢辦告別式

AV女優「梅毒篩檢陽性」　崩潰喊：不想做了

AV女優「梅毒篩檢陽性」　崩潰喊：不想做了

楊千霈爆8年婚變！被目擊「分居回娘家」業界人士：磨合失敗

楊千霈爆8年婚變！被目擊「分居回娘家」業界人士：磨合失敗

汪建民生前病榻照曝！「女友緊牽他手」揪心留6字　淚謝徐乃麟低調善舉

汪建民生前病榻照曝！「女友緊牽他手」揪心留6字　淚謝徐乃麟低調善舉

《黑白大廚》29歲廚師奪冠「第一件事想道歉」！　坦承行為幼稚傲慢

《黑白大廚》29歲廚師奪冠「第一件事想道歉」！　坦承行為幼稚傲慢

汪建民臨終前求婚「女生會開心嗎」？美女主播：健康時不娶…拜託愛要及時

汪建民臨終前求婚「女生會開心嗎」？美女主播：健康時不娶…拜託愛要及時

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

汪建民「喪葬費籌不出來」社會局出手了！鉅額欠債曝 4天後辦告別式

獨家／楊千霈首發聲回應婚變！「的確跟小孩都住台北」：我們很任性

汪建民女友首發聲　臨終前跟她求婚　

金曲歌王洪榮宏21歲正妹女兒結婚了！　「絕美婚紗照」曝光

蔡尚樺球賽穿超辣！坐場邊「細肩帶快包不住」超兇上圍全看光 震撼千人

汪建民生前最後一場錄影　拄枴杖現身　呼籲大家勿輕忽咳嗽徵兆

汪建民病逝付不出喪葬費...社會局發聲沒介入！　醫院出手籌錢辦告別式

AV女優「梅毒篩檢陽性」　崩潰喊：不想做了

楊千霈爆8年婚變！被目擊「分居回娘家」業界人士：磨合失敗

汪建民生前病榻照曝！「女友緊牽他手」揪心留6字　淚謝徐乃麟低調善舉

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 日女星遭性侵「開轟齊藤慎二妻子」：想甩鍋！　身心受創現況曝光
  2. 前主播昔罹肺腺癌0期！　蕭彤雯曝1方法盡早發現：不要逃避
  3. 日本大咖影帝遭同劇演員揭真面目！　「私下反差模樣」曝光
  4. 才宣布老婆懷第二胎　周興哲又宣布重大喜訊
  5. 郁方送「訂製珠寶」當就任禮物　賈永婕暴哭：我上輩子拯救了什麼
  6. 臧芮萱懷孕7個月「只胖5kg」正面看不出孕肚　尪砸百萬辦性別趴！
  7. AKIRA率師弟團回娘家熱舞！　「褲子太緊」網全驚嘆：羨慕林志玲
  8. 孫盛希罕見秀「秘密2絕技」　徹夜狂練：就是要我來寫
  9. 《黑白大廚》愛德華李超暖！大方回應拿坡里黑手黨道歉：你當之無愧
  10. 洪榮宏21歲正妹女兒結婚「新郎身份曝光」！　揭驚人巧合：我很放心

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366