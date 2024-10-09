日本大咖影帝遭同劇演員揭真面目！　「私下反差模樣」曝光

記者蔡琛儀／台北報導

日本影帝柳樂優彌主演懸疑劇《獅子的藏身處》，他與新生代實力派男星坂東龍汰在劇中飾演相依為命的兄弟，原本平靜生活因為一個神秘小孩的闖入而發生變化。兩人首度共演就相當合拍，柳樂優彌表示他一見面就很喜歡坂東龍汰，形容對方像「可愛小型犬」，溫柔可愛又很有魅力，讓坂東龍汰當場噴笑。

▲▼柳樂優彌首度與坂東瀧太共演日劇《好想把那個渣男狠揍一頓》。（圖／KKTV提供）

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柳樂優彌演技精湛，演出過許多個性、風格強烈的角色，是坂東龍汰心中尊敬的大前輩，他表示，柳樂優彌光用眼睛就能演戲，還能把犀利或可怕的情緒藏在溫柔的語調中。劇中兩人是兄弟，戲外柳樂優彌也像哥哥般照顧他，遇到趣事會一起哈哈大笑，有需要幫助時也會主動傾聽。

拍戲時正逢盛夏，柳樂優彌還送他一個可以掛在脖子上的風扇，讓坂東龍汰直呼真的太會照顧人。而同劇的演員齊藤飛鳥則形容柳樂優彌像獅子，平常是笑嘻嘻、開朗的模樣，但一個人看台詞的時候也會有孤獨的感覺，很有國王的態勢。然而看似霸氣的柳樂優彌，在受訪時卻自爆前陣子沉迷超甜韓劇《愛的迫降》，早上起來還會迫不及待開電視看下一集，反差萌的樣子超可愛。該劇於KKTV播出中。