前主播昔罹肺腺癌0期！　蕭彤雯曝1方法盡早發現：不要逃避

記者王靖淳／綜合報導

56歲男星汪建民罹患肺腺癌四期，癌細胞擴散至腦部與骨頭，7日晚間不敵病魔逝世，噩耗曝光後，引發外界不捨。為此，曾在2021年檢查出罹患肺腺癌0期的前主播蕭彤雯，最近也在臉書發文談論此事，她表示，肺腺癌夠被盡早發現的方法，只有照肺部低劑量電腦斷層LDCT，同時也直言「不要害怕，不要逃避。」貼文曝光後，引發網友熱議。

▲蕭彤雯曾罹患肺腺癌。（圖／翻攝自Facebook／蕭彤雯）



蕭彤雯提醒民眾，傳統的X光檢查無法偵測早期肺腺癌，同時也透露：「我從2021年講到現在，X光無法發現早期肺腺癌，但LDCT可以。」她還強調，並非只有高危險族群才需要進行這項檢查，許多無危險因子的人也可能罹患肺腺癌。蕭彤雯在書《三明治媽的多重宇宙》中，詳細描述自己被診斷出肺腺癌0期的經歷，隨後的手術過程以及個人感受。

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蕭彤雯表示，許多書籍由醫師撰寫，但她認為自己以「一般人」的角度，分享經歷和面對癌症的心路歷程，會讓讀者更加感同身受。在最近一次演講中，蕭彤雯被問及她的肺腺癌病史，以及手術過程是否疼痛等問題。她認為，這些問題正是大眾最關心的部分，並強調健康檢查的重要性，尤其是面對人生關卡時的體悟。

▲蕭彤雯發文談論肺腺癌。（圖／翻攝自Facebook／蕭彤雯）

蕭彤雯也引用醫師的解釋，提到肺腺癌多與空氣污染和油煙有關，尤其是PM2.5等一級致癌物對肺部的影響。她透露，由於個人的經歷，許多粉絲和朋友開始進行LDCT檢查，無論結果如何，她都認為這是種幸運，因為早期發現肺腺癌可以大大增加治癒機會。因此，她呼籲大眾，尤其是年輕人，應該正視健康檢查的重要性，並以此作為防範疾病的關鍵，「不要害怕，不要逃避。」