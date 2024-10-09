臧芮萱懷孕7個月「只胖5kg」正面看不出孕肚　尪砸百萬辦性別趴！

記者黃庠棻／台北報導

藝人臧芮軒演出電視劇《甘味人生》、《一家人》漸漸走紅，吸引數十萬名粉絲關注，她平時常透過網路分享生活照，跟粉絲互動。今年1月時宣布正式改名成「臧芮萱」，更在七夕一次公開結婚、懷孕的喜訊，今（9）日出席活動，頂著渾圓孕肚現身。

▲王傳一、翁家明、臧芮萱、張晏塵出席《在光裏的人》收視記者會。（圖／記者林敬旻攝）

臧芮萱近期演出大愛戲劇《在光裏的人》，今（9）日該劇舉辦收視記者會，主演王傳一、翁家明、張晏塵、柯淑勤、游小白、王道、廖曉彤、蔡天嘉皆到場參與，尤其她頂著7個月孕肚，穿著一襲白色寬鬆裙裝現身，只不過嬌小的她從正面看仍四肢纖細，要轉身仔細觀察才能看得出凸出的小腹，她也坦言懷孕到現在只胖了5公斤。

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▲臧芮萱懷孕7個月只胖5公斤。（圖／記者林敬旻攝）

不僅如此，臧芮萱與老公YouTuber「全民瘋車Bar」怡塵交往5年保密到家，主演王傳一跟男方有私交，透露在拍攝時怡塵特地到大埔探班，本以為是為了好友而去，沒想到另有「女主角」。一直到拍攝《在光裏的人》海報，被王傳一詢問「是否變胖」，臧芮萱才公開與怡塵的好消息。

▲臧芮萱懷孕7個月只胖5公斤。（圖／記者林敬旻攝）

此外，臧芮萱透露與老公已經舉辦過家宴，希望產後可以在明年辦一場像「園遊會」的婚宴，邀請親朋好友一起玩樂，而不是只有吃吃飯就離開，另外她還有一項堅持就是「不穿婚紗」。此前，老公怡塵相當疼愛臧芮萱，花費百萬賽車場就為了舉辦寶寶性別趴，讓她直呼「這是他喜歡的事，我會支持他。」

▲臧芮萱與老公怡塵。（圖／汗土娛樂提供）