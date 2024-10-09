翁滋蔓「消失1個月」未回家！　現蹤醫院發文嘆：久沒看到陽光

記者顧齊祐／綜合報導

女星翁滋蔓擁有高學歷與甜美外型，是「台大五姬」之一的「農推蔓」，近年雖然鮮少有演藝作品，但仍不時會在社群網站分享生活點滴。不過她最近卻無預警消失，超過1個月未發表動態，引發外界關心，直到昨（8）日才再度更新動態。

▲女星翁滋蔓是「台大五姬」之一。（圖／翻攝自Instagram／smiretzymann）



翁滋蔓最後一次更新Instagram動態是在9月5日，時隔了32天，她昨天才再度發出貼文。她曬出了一張海邊的風景照，並向大家透露消失一個月的原因，寫道「最近因為長輩住院，我一起住在醫院貼身照顧已經一個多月了，由於不想讓大家擔心也避免長輩受打擾，很親近的朋友才知道這件事」。

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▲翁滋蔓時隔32天再度發文。（圖／翻攝自Instagram／smiretzymann）



翁滋蔓也很感謝身邊親友與醫護人員的幫忙，並繼續說道「最近陪病都只睡一兩個小時，好久沒回家，也好久沒看到外面的陽光，現在終於可以好好睡一覺、好好地吃一頓飯，也能好好地大笑了」，並在文中最後補充「有家人在身邊，現在的我很幸福」。

粉絲見狀後，紛紛留言為翁滋蔓加油打氣「平安就好」、「照顧真的很累，辛苦了」、「辛苦了，希望長輩身體早日康復」、「給予守護與支持的妳很棒，給妳加油」。