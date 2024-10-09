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76歲雷洪「攝護腺肥大」高血壓纏身　久違公開露面近況曝光！

記者黃庠棻／台北報導

客家委員會為鼓勵廣播電視金鐘獎入圍者，特別舉辦「客家廣播電視金鐘獎入圍交流會」，由主任委員古秀妃、公視董事長胡元輝及金鐘帝后雷洪、吳奕蓉等站臺，預祝奪金。

▲客家廣播電視金鐘獎入圍交流會。（圖／客家委員會提供）

▲客家廣播電視金鐘獎入圍交流會。（圖／客家委員會提供）

本次交流會特別邀請曾入圍金鐘戲劇節目女主角獎的客家女兒范宸菲主持，開場表演由多次入圍金曲獎的客家後生人彭柏邑以Rap演出，介紹本次廣播金鐘入圍作品，帶來耳目一新的感受。

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本屆入圍迷你劇集／電視電影最具潛力新人獎及戲劇類節目原創歌曲獎的楊博智也將攜手CP Boys萌力男孩洪尚捷一起合唱，而彭柏邑帶來本屆入圍金鐘戲劇類節目的組曲表演，讓現場氛圍High到最高點。

▲客家廣播電視金鐘獎入圍交流會。（圖／客家委員會提供）

▲客家廣播電視金鐘獎入圍交流會。（圖／客家委員會提供）

為了替入圍者集氣加持，本次交流會特別邀請金鐘得主雷洪、吳奕蓉等金鐘帝后擔任頒獎人，希望透過他們在金鐘獎和戲劇界的亮眼成績為給予入圍者無限祝福，預祝順利奪金。而76歲的雷洪先前傳出，因長年拍戲導致生活作息不正常，造成攝護腺肥大、高血壓等疾病纏身，今（9）日露面看起來氣色相當紅潤，體態也相當健康。

▲客家廣播電視金鐘獎入圍交流會。（圖／客家委員會提供）

▲雷洪久違公開露面。（圖／客家委員會提供）

雷洪表示很高興這一次可以看到客家的戲劇跟廣播作品繼續發光發熱，發現客語的運用也越來越廣，包括自己在八點檔拍戲時也常常用客語聊，這代表台灣的軟實力越來越棒，只是看到大家入圍的肯定，讓他小小失落這次自己的戲劇作品沒有入圍，不過對他而言也會繼續再接再勵，趕快再投入新的戲劇，帶來好戲給大家。

▲客家廣播電視金鐘獎入圍交流會。（圖／客家委員會提供）

▲雷洪久違公開露面。（圖／客家委員會提供）

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