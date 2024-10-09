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温昇豪打高爾夫…意外接到代言！　「自動加班」敬業程度驚訝品牌

記者黃庠棻／台北報導

男星温昇豪在戲劇界耕耘20年，以精湛的演技和親切的形象深受觀眾喜愛。近期，他逐漸轉向幕後發展，開始擔任製作人和監製。這次身為養生飲品的代言人，是他與品牌創辦人陳坤男之間的友誼促成。兩人因打高爾夫球認識，已有五六年的友誼。

▲温昇豪。（圖／伊林娛樂提供）

▲温昇豪成為養生飲品代言人。（圖／伊林娛樂提供）

在廣告拍攝現場，温昇豪不僅僅作為代言人，更充當起監製和編導，為品牌好友親自控管拍攝品質。不僅指導拍攝團隊，還給出拍攝策略和推薦團隊，教導品牌端，如何打造高質量的品牌形象「要對標產業龍頭拍影片」，在現場反覆監控每個拍攝細節，更用自己多年來在演藝圈的豐富經驗，為好友品牌加分。

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▲温昇豪。（圖／伊林娛樂提供）

▲温昇豪成為養生飲品代言人。（圖／伊林娛樂提供）

原本安排一天的拍攝時間，因為温昇豪的要求和對品質的堅持，最終自動增加了一天的拍攝。温昇豪表示「既然要做，就要做到最好，為了產品好，我們多拍一天也是值得的。」精益求精的態度，讓整個品牌團隊，感受到深刻的敬業精神。

▲温昇豪。（圖／伊林娛樂提供）

▲温昇豪成為養生飲品代言人。（圖／伊林娛樂提供）

品牌預算有限，温昇豪毫不猶豫地挺身而出，充當廣告公司的人，給出拍攝策略和建議，讓品牌創辦人深有感觸地說「温昇豪真的很力挺朋友，他在現場親力親為，不僅作為代言人，更是我們的導師和夥伴。」

▲温昇豪。（圖／伊林娛樂提供）

▲温昇豪成為養生飲品代言人。（圖／伊林娛樂提供）

温昇豪近期積極轉向幕後發展，開始擔任製作人和監製，展現出在戲劇領域之外的多才多藝，此次為好友品牌的拍攝中，温昇豪再次證明了自己的專業能力，並為品牌注入了新的活力與創意。

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