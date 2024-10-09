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獨家／楊千霈首發聲回應婚變！「的確跟小孩都住台北」：我們很任性

記者葉文正／台北報導

三金御用紅毯主持人楊千霈，今天被週刊報導結婚八年婚變，她2016年嫁給紡織業二代洪家傑，並育有兩女，但楊千霈一面送小孩上學，一面火速回應：「怎麼會有這種事情，我剛還跟我爸講這個事情，他完全不知道。」

▲楊千霈與老公洪家傑感情甜蜜。（圖／資料照）

▲楊千霈與老公洪家傑結婚八年。（圖／資料照）

楊千霈被《鏡週刊》爆出婚變，接到《ETtoday》記者詢問時有點錯愕，並表示：「我正在處理小孩上學，簡單說現在就是兩個小孩在台北上學已經4年，我一直都台北桃園家兩邊跑！娘家全力支持幫忙顧小孩，我和先生也才能各自打拼事業啊，一切都很正常啦，謝謝大家關心，不用勞師動眾。」

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▲楊千霈（圖／翻攝自Facebook／楊千霈）

▲楊千霈。（圖／翻攝自Facebook／楊千霈）

楊千霈也頗能自虧：「我才想說，我竟然有幾篇綜合整理報導呢，就我們(跟洪家傑)很任性都在忙事業啊，他創業、我想拼演戲，夫家也都很支持，謝謝娘家的支援，我才會盡量陪小孩在台北，週末我們都回桃園。」

楊千霈說，這樣生活已經四年，「鄰居也都常看到我啊，孩子也習慣兩個家跑，我會同步顧她們教育，她們週末回去爸爸也會幫忙，不過老大目前小一還好，但老大腳還沒完全好，現在走路不太正常，還需要拐杖或輪椅輔助，繼續看醫生和學習走路。」

楊千霈不僅是三金紅毯御用主持人，各大小活動也都是王牌主持，因此結識不少圈內外好友，她表示老公現在拚創業，而她自己想要多演戲，所以才會各自在各自領域打拼，請大家不要操心。

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