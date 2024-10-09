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阿吉仔被炎上深夜吐心聲　「根來自中國，兩岸好台灣才會好」

記者黃翊婷／綜合報導

資深歌手「阿吉仔」林清吉日前在抖音發布影片祝賀中國國慶，引起台灣網友不滿，雖然他的妻子回應是「為了混口飯吃」，但他8日晚間再度發布影片，表明「我的根來自中國」，希望兩岸之間能夠像家人一樣，多一點理解，少一點誤解，「兩岸要好，台灣才會好」。

「阿吉仔」林清吉遭出征。（圖／翻攝自抖音／阿吉仔）

▲阿吉仔回應祝賀中國國慶遭批評一事。（圖／翻攝自抖音／阿吉仔）

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總統賴清德5日在台北大巨蛋參加國慶晚會，致詞時發表祖國論，還提到「如果有人要祝賀中華人民共和國生日快樂，用詞要精準，切勿用祖國兩字」，外界推測，這是在對台灣藝人喊話。而阿吉仔曾在抖音發布影片，高喊「有夠開心，回到祖國，共同慶祝祖國75歲生日」，因而引發台灣網友不滿。

阿吉仔8日晚間再度於抖音發布影片吐露心聲，他表示，因為在國慶節發了「祝賀祖國」的影片，受到台媒大量攻擊，甚至有媒體打電話給妻子，試圖用陷阱問題引導妻子發表媒體想要的新聞熱點，讓他感到很受傷與難過，「我想說，我只是一個平民老百姓，我深知飲水要思源，無論你是出生在北京、香港、福建或是台灣，我想，每個人都熱愛自己出生的這塊土地。」

阿吉仔提到，他對台灣的愛與付出不會因此改變，「我更不會忘記，我的根來自中國」，希望兩岸之間能夠像家人一樣，多一點理解，少一點誤解，珍惜彼此的文化和感情，「兩岸要好，台灣才會好。」

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