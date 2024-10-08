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陳喬恩新婚不爽被催生！　罕見動怒：妳喜歡妳去生

記者王靖淳／綜合報導

女星陳喬恩2022年嫁給富二代Alan（曾偉昌），小倆口於上個月在馬來西亞蘭卡威島舉行婚禮。平時會在社群記錄日常的她，最近透過IG限動開放網友留言提問，不料，當被問到懷孕生子的話題時，陳喬恩卻罕見動怒：「很重要嗎？妳喜歡妳就去生。」

▲▼陳喬恩。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

▲陳喬恩上個月舉行婚禮。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

面對「是否想要生小孩」的問題，陳喬恩坦言，自己對於與小孩相處感到沒有足夠的耐心，同時也提到，自己已經到了年齡較大的階段，認為生育存在一定風險，因此這樣的選擇對她來說並不輕鬆，「這把年紀生小孩很危險欸。」

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對於外界關注她是否會生小孩，陳喬恩表現出對此問題的疑惑與不解，她質疑：「到底女人生不生孩子，很重要嗎？」她強調，每個人對生育的選擇應該是個人決定，無論是否選擇生小孩，都應該尊重個人的意願，「妳喜歡妳就去生，不喜歡就不生啊！有很難嗎？」

▲▼陳喬恩。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

▲陳喬恩回覆網友提問。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

此外，陳喬恩也談到她對於遠距離戀情的看法，她坦率地表示，對她來說遠距離戀愛並不困難，甚至透露自己是個非常需要個人空間的人，「不會，因為我這個人是很需要自己空間的，天天膩歪一起不行。」同時也進一步解釋，對於戀愛的方式，她認為每個人應該要想清楚自己追尋的是什麼，因為這是她能輕鬆面對遠距離戀情的原因之一。

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關鍵字

陳喬恩, 結婚, 懷孕, 催生

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