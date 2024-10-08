孫芸芸海灘解放「大露古銅色美背」　好身材全看光！惹曾馨瑩羨

記者顧齊祐／綜合報導

今年46歲的「台灣第一名媛」孫芸芸婚後育有一對兒女，不過她私下勤於保養，始終維持纖瘦窈窕的比例，至今仍被廣大網友視為女神代表人物。時常在社群平台分享近況的她，近日曬出了一組海邊拍攝的美照，大露美背展現好身材，連郭台銘老婆曾馨瑩都忍不住到場留言。

▲孫芸芸曬出海灘美照展現好身材。（圖／翻攝自Instagram／aimeeyunyunsun）



孫芸芸近日在Instagram分享了一系列的美照，畫面中她放下一頭微捲長髮，穿著一襲深棕色的禮服，禮服背面甚至整片挖空，讓古銅色的美背以及肩頸、手臂的線條一覽無遺。孫芸芸赤著腳踩在沙灘上，時不時回眸對著鏡頭微笑，渾身都散發出女神氣息。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲孫芸芸露出古銅色的美背以及肩頸線條。（圖／翻攝自Instagram／aimeeyunyunsun）



美照發布之後，立刻吸引了大批網友朝聖，紛紛留言表示「真的是從年輕漂亮到老」、「比超模還超模」、「超美古銅色肌膚」、「真的是無法取代的女神」。甚至就連郭台銘老婆曾馨瑩也忍不住留言大讚「太美」。

▲孫芸芸渾身散發出女神氣息。（圖／翻攝自Instagram／aimeeyunyunsun）