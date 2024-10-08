樂團女主唱去年與女友完婚　親曝同婚心酸內幕：很心痛

記者蔡琛儀／台北報導

臺北市觀光傳播局延續Color Taipei主題，結合10月臺灣同志大遊行推動彩虹觀光，推出「彩虹觀光巴士Tour」，上周末首度啟程，由彩虹導覽員P!SCO主唱小論、吉他手Rachel、變裝皇后女王、金馬獎御用司儀賈培德、VERA成員孟維&蔡朕、拉外‧弗杜勒等人，親自導覽台北彩虹文化與歷史。

▲P!SCO 主唱小論首度擔任「彩虹觀光巴士Tour」導覽員。（圖／新視紀整合行銷提供）



首次擔任彩虹觀光導覽員的小論準備P!SCO適合的歌曲，搭配導覽在車上播放，途中還教大家簡單的應援手勢，去年小論與另一半登記結婚，表示同婚法案雖不是一個完美法案，但至少讓她看見無盡希望，並享有法律對婚姻的保障，她這次也帶著伴侶一同搭車遊台北，在巴士上分享會跟另一半結婚的最大原因是醫療保障，起因是之前朋友面臨緊急開刀，需要家屬簽手術同意書，但父母親來不及趕到醫院，守在身邊的同性伴侶卻因法律問題無法代表簽名。

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小論表示，看到最愛的人在眼前痛苦，卻給不了任何幫助，心理層面真的會很心酸和心痛，為了不讓這種事情發生，於是決定與自己的另一半同婚，成為法律上的合法伴侶關係，雙方也有更強的歸屬感與安全感，在面對生活挑戰時能提供更多心理上的安慰。

▲VERA孟維&蔡朕擔任「彩虹觀光巴士Tour」導覽員。（圖／新視紀整合行銷提供）

而拉外‧弗杜勒、金鐘廣播主持人徐哲緯、原民變裝皇后「晚安寶貝」等人也紛紛分享擔任彩虹導覽員的心情，徐哲緯說，台灣成為亞洲第一個同婚合法化國家，他深感驕傲，能讓國際看見台灣的多元友善，也讓國外朋友更認識台灣，進而愛上台灣。