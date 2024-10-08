澎恰恰PO黑底文哀悼汪建民！　23字吐不捨：老友一路好走

記者王靖淳／綜合報導

56歲藝人汪建民於昨（7）日晚間離世，其妹妹今（8）日在臉書上發布訊息，向哥哥的朋友及粉絲表達感謝之意，噩耗曝光後令外界悲慟不已。為此，好友澎恰恰稍早也在臉書發出23字的黑底圖文哀悼，「老友，一路好走。」

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▲汪建民（圖左）、澎恰恰。（圖／翻攝自Facebook／澎恰恰）

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澎恰恰在文中感嘆人生「風雨難免」，似乎在暗示生命中的艱難與無常，並深情地提到「總是一切煙消雲散」，表達對好友汪建民的哀思與不捨，同時也表示：「老友，一路好走，R.I.P.」，顯示兩人之間的深厚情誼，讓不少人感受到他對友人的無盡懷念，更引起許多粉絲與網友的共鳴，紛紛在留言區送上哀悼和祝福，盼望汪建民能安息。

▲澎恰恰發文哀悼汪建民過世。（圖／翻攝自Facebook／澎恰恰）

此外，根據《鏡週刊》報導，澎恰恰坦言，近年來因為債務問題忙於工作，與汪建民已有兩年未曾聯絡，直到上週透過一位共同的朋友探視汪建民時，在過程中特地打電話給他，兩人才有機會透過視訊重新見面，替對方加油打氣，不過他也感慨表示，沒想到這竟成為最後一次的見面，未來只能在天上再見。

【澎恰恰臉書全文】

人生，風雨難免。總是一切煙消雲散，老友，一路好走，R.I.P