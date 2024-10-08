汪建民躺病床「緊握阿Ben的手」！摯友帶他生前最愛探望：最後一次

記者潘慧中／綜合報導

汪建民因罹患肺腺癌第四期，且癌細胞已擴散至腦部，於7日晚間撒手人寰，享年56歲。好友阿Ben稍早在社群網站寫下最後一次探望他的過程，「我們來生再相聚。」

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▲汪建民和阿Ben私交甚篤。（圖／翻攝自Instagram／benpai802）



阿Ben當時和另一名友人帶著汪建民生前最愛喝的可樂，低調前去探望，「在病床邊你緊握著我的手…我也在心中為你禱告。」如今，汪建民不再有病痛，阿Ben只盼好友一路好走，「大口喝可樂吧！」

▲阿Ben最後一次探望汪建民時，帶了對方最愛喝的可樂。（圖／翻攝自Instagram／benpai802）



此外，阿Ben也謝謝汪建民一直以來為了公益所做的一切，雖然好友後來因身體因素不方便聚餐同樂，但對方仍然很關心關於公益的大小事務，「這些都將存留在心中，我們也會持續為公益而戰！謝謝你此生為弱勢所做的一切。」

▲汪建民7日晚間因病離世。（圖／翻攝自Facebook／汪建民）



阿Ben從單身、成家到陸續迎來3個孩子，汪建民見證了一切，「孩子們也叫你建民阿北…你就是我們永遠的哥」，兩人私下的緊密交情不言而喻。

阿Ben IG全文：

摯愛的皇兄～我們心中的建民哥

謝謝你為閃亮之星，華山基金會，漢堡蛋⋯做的一切

這些都將存留在心中，我們也會持續為公益而戰！

雖然在後期你也不方便出席漢堡蛋聚餐

身體健康也不允許你來球場與我們同樂

但你心裡總是關心著球隊的大小事務⋯

一起經歷明星籃球隊⋯閃亮之星⋯仨個口⋯漢堡蛋

你也是看我從單身到成家一直到現在有3個孩子

孩子們也叫你建民阿北⋯你就是我們永遠的哥

最後一次與牛哥去探望你時⋯帶了你最愛的可樂

在病床邊你緊握著我的手⋯我也在心中為你禱告

謝謝你的諒解⋯更謝謝你此生為弱勢所做的一切

沒有病痛了～大口喝可樂吧！我們來生再相聚