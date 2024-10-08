ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

汪建民躺病床「緊握阿Ben的手」！摯友帶他生前最愛探望：最後一次

記者潘慧中／綜合報導

汪建民因罹患肺腺癌第四期，且癌細胞已擴散至腦部，於7日晚間撒手人寰，享年56歲。好友阿Ben稍早在社群網站寫下最後一次探望他的過程，「我們來生再相聚。」

【更多汪建民過世相關新聞】請點此

▲▼汪建民,阿Ben。（圖／翻攝自Instagram／benpai802）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲汪建民和阿Ben私交甚篤。（圖／翻攝自Instagram／benpai802）

阿Ben當時和另一名友人帶著汪建民生前最愛喝的可樂，低調前去探望，「在病床邊你緊握著我的手…我也在心中為你禱告。」如今，汪建民不再有病痛，阿Ben只盼好友一路好走，「大口喝可樂吧！」

▲▼汪建民,阿Ben。（圖／翻攝自Instagram／benpai802）

▲阿Ben最後一次探望汪建民時，帶了對方最愛喝的可樂。（圖／翻攝自Instagram／benpai802）

此外，阿Ben也謝謝汪建民一直以來為了公益所做的一切，雖然好友後來因身體因素不方便聚餐同樂，但對方仍然很關心關於公益的大小事務，「這些都將存留在心中，我們也會持續為公益而戰！謝謝你此生為弱勢所做的一切。」

▲汪建民。（圖／翻攝自汪建民臉書）

▲汪建民7日晚間因病離世。（圖／翻攝自Facebook／汪建民）

阿Ben從單身、成家到陸續迎來3個孩子，汪建民見證了一切，「孩子們也叫你建民阿北…你就是我們永遠的哥」，兩人私下的緊密交情不言而喻。

阿Ben IG全文：

摯愛的皇兄～我們心中的建民哥

謝謝你為閃亮之星，華山基金會，漢堡蛋⋯做的一切
這些都將存留在心中，我們也會持續為公益而戰！

雖然在後期你也不方便出席漢堡蛋聚餐
身體健康也不允許你來球場與我們同樂
但你心裡總是關心著球隊的大小事務⋯

一起經歷明星籃球隊⋯閃亮之星⋯仨個口⋯漢堡蛋
你也是看我從單身到成家一直到現在有3個孩子
孩子們也叫你建民阿北⋯你就是我們永遠的哥

最後一次與牛哥去探望你時⋯帶了你最愛的可樂
在病床邊你緊握著我的手⋯我也在心中為你禱告
謝謝你的諒解⋯更謝謝你此生為弱勢所做的一切
沒有病痛了～大口喝可樂吧！我們來生再相聚

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

陸男洗車突下車開後座門　機器仍運轉！門被卡住撞壞

推薦閱讀

快訊／56歲汪建民離世！抗癌化療7個月…妹妹慟證實：一切煙消雲散

快訊／56歲汪建民離世！抗癌化療7個月…妹妹慟證實：一切煙消雲散

汪建民躺病床「緊握阿Ben的手」！摯友帶他生前最愛探望：最後一次

汪建民躺病床「緊握阿Ben的手」！摯友帶他生前最愛探望：最後一次

汪建民癌逝！馬國畢哽咽「前陣子才去醫院看他」　生前最後對話曝光

汪建民癌逝！馬國畢哽咽「前陣子才去醫院看他」　生前最後對話曝光

汪建民寶媽差12歲姐弟戀太轟動！　她曾淚吐「交往委屈」：我哭死了

汪建民寶媽差12歲姐弟戀太轟動！　她曾淚吐「交往委屈」：我哭死了

汪建民生前「神秘女友」意外曝光！　不離不棄照顧...綜藝大哥欽佩：很偉大

汪建民生前「神秘女友」意外曝光！　不離不棄照顧...綜藝大哥欽佩：很偉大

67歲阿吉仔錄中國國慶影片炎上！　妻無奈揭心酸真相：為了混口飯吃

67歲阿吉仔錄中國國慶影片炎上！　妻無奈揭心酸真相：為了混口飯吃

汪建民1個月前入ICU！癌細胞擴散頸椎　生前電療65次崩潰：拜託帶走我

汪建民1個月前入ICU！癌細胞擴散頸椎　生前電療65次崩潰：拜託帶走我

徐乃麟聞汪建民癌逝當場哭了！　「曾出手救援失智母」心痛發聲：一起祈禱

徐乃麟聞汪建民癌逝當場哭了！　「曾出手救援失智母」心痛發聲：一起祈禱

陳詩媛被摸頭「對象不是王齊麟」！影片曝光 正牌男友宣主權：注意點

陳詩媛被摸頭「對象不是王齊麟」！影片曝光 正牌男友宣主權：注意點

汪建民「颱風天上通告」最後公開身影曝光！暴瘦12kg 頭髮全掉光

汪建民「颱風天上通告」最後公開身影曝光！暴瘦12kg 頭髮全掉光

樂天女孩死會+1！洪葳「IG洩密」爆熱戀職籃球員林子洧 球團回應了

樂天女孩死會+1！洪葳「IG洩密」爆熱戀職籃球員林子洧 球團回應了

汪建民「冒2平凡徵兆」一查竟是罹癌！腦內還有2腫瘤　暴瘦12kg眼凹陷

汪建民「冒2平凡徵兆」一查竟是罹癌！腦內還有2腫瘤　暴瘦12kg眼凹陷

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／56歲汪建民離世！抗癌化療7個月…妹妹慟證實：一切煙消雲散

汪建民躺病床「緊握阿Ben的手」！摯友帶他生前最愛探望：最後一次

汪建民癌逝！馬國畢哽咽「前陣子才去醫院看他」　生前最後對話曝光

汪建民寶媽差12歲姐弟戀太轟動！　她曾淚吐「交往委屈」：我哭死了

汪建民生前「神秘女友」意外曝光！　不離不棄照顧...綜藝大哥欽佩：很偉大

67歲阿吉仔錄中國國慶影片炎上！　妻無奈揭心酸真相：為了混口飯吃

汪建民1個月前入ICU！癌細胞擴散頸椎　生前電療65次崩潰：拜託帶走我

徐乃麟聞汪建民癌逝當場哭了！　「曾出手救援失智母」心痛發聲：一起祈禱

陳詩媛被摸頭「對象不是王齊麟」！影片曝光 正牌男友宣主權：注意點

汪建民「颱風天上通告」最後公開身影曝光！暴瘦12kg 頭髮全掉光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

汪建民, 阿Ben

讀者迴響

最新新聞更多

  1. AV女優「梅毒篩檢陽性」　崩潰喊：不想做了
  2. 「重機女神」出車禍愛車慘摔倒地！　咪妃曬照曝傷勢：超級痛
  3. 越南影帝來台拍戲變胖！　標準中文喊「台灣最愛」張鈞甯無奈笑虧
  4. 雷／《黑白大廚》總冠軍出爐！　「他爆冷第一個遭淘汰」全場傻眼
  5. 王少偉內湖置產2間房！約會許藍方被拍　遭質疑「女主人身份」曝真相
  6. 汪建民、寶媽分手後「都罹肺腺癌」！她認斷聯10年：希望大家給他鼓勵
  7. 温昇豪強調：沒有跳槽凱渥！　怒駁「鬧翻伊林」親曝拍戲損失千萬
  8. 作家揭汪建民「私下非常親切」！　道別喊話：不痛不煩了
  9. 徐乃麟低頭道歉！喊話上《衝衝衝》破冰　楊繡惠隔空回應：謝謝乃哥大度
  10. 卡莉怪妞生了！　曬「寶寶正面照」報喜：歡迎來到新世界

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366