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汪建民過世前已無法言語！「只用眼神回應」　澎恰恰悲吐上週最後一面

澎恰恰視訊見汪建民最後一面。（本刊資料庫）

圖文／鏡週刊

汪建民罹患肺腺癌四期，9月傳出住進加護病房，妹妹今（8日）證實因癌細胞擴散到腦部，已於7日病逝，享年56歲，消息傳出震驚演藝圈。澎恰恰接受本刊獨家電訪表示，「與汪建民已近2年沒見，上週共同朋友聯繫我，有以視訊方式打電話向他打氣，沒想到竟是最後一面。」

澎恰恰與汪建民昔日都是明星棒球隊一員，近幾年因債務問題而沒聯絡，澎恰恰坦言，「為了還債接工作，「與他（汪建民）已經近2年沒聯絡了，朋友上週到醫院探視有告訴我，當時我在廈門工作，後來透過視訊電話幫他打氣，當時他已無法講話，但人仍是清醒的，可以用眼神回應我，但看了真的很難過。」

▲汪建民離世。（本刊資料庫）

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▲汪建民離世。（本刊資料庫）

對於汪建民的離世，澎恰恰也難過表示：「這幾年我跟他都在忙著工作還債，完全沒聯繫，最後一次就是上週，朋友去醫院看他後聯絡上我，便請朋友幫忙以視訊方式『探視』，沒想到仍不敵病魔離世，雖然難過，但對他來說也算是解脫！天人永隔也只能相約在天上見。」


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