汪建民寶媽差12歲姐弟戀太轟動！　她曾淚吐「交往委屈」：我哭死了

記者田暐瑋／綜合報導

汪建民罹患肺腺癌4期，癌細胞已擴散到頸椎及腦內，家屬8日悲痛證實他已於7日病逝，曾和他有一段情的寶媽，先前被問到此事也相當心疼，但坦言已經10年沒有聯絡。

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寶媽過去和汪建民有過一段情，2013年開始交往，差12歲的姐弟戀備受爭議，2015年3月正式分手，一度傳出是因為雙方在金錢觀上的差異，成為決裂的導火線。當年，汪建民與寶媽一同上節目《命運好好玩》，汪建民提到寶媽總是表現出自己無所不能的一面，即便在經歷了女兒出國留學和母親去世，寶媽仍表現得極為堅強。

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▲寶媽和汪建民當時交往1年首度一起上節目。（圖／JET）



然而，汪建民認為寶媽需要一個肩膀依靠，拋下一句：「如果妳不願意讓我照顧的話，我們有沒有必要就是這麼密切。」而對於外界對這段戀情指指點點，甚至口出惡言，寶媽也坦言：「我哭死了，我真的，讓我真的是難過到極點。」

兩人分手多年，日前寶媽被問到汪建民罹癌一事，嚴肅感性地說：「生病很辛苦，我是長年在醫院照顧病人的那個人，所以我不願女兒來醫院照顧我，有一年，我住院，但我要女兒他們照常開聖誕趴，讓他們覺得這是是小事，現在肺腺癌比例高，跟空汙跟喝水都有關係，楊貴媚姊的基金會說想要幫助建民哥，但我十年沒聯絡汪，我就給他們汪經紀人的電話，希望大家給他鼓勵一下。」

