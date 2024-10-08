武行精神！香港動作男神伍允龍「不想用替身」原因曝

記者許逸群／台北報導

香港動作男神伍允龍先前演出《九龍城寨之圍城》大反派「王九」爆紅，近來為宣傳新作《武替道》來到台灣。《武替道》講述武行與電影幕後的故事，主演之一的伍允龍就是武行出身，當初獲得劇組邀約時，可說是連劇本與酬勞都未談就一口答應演出。

▲香港動作男星伍允龍。（圖／記者湯興漢攝）

入行超過20的伍允龍，習武多年的他以武行出身，不久後也加入港星錢嘉樂的「錢家班」擔任副武術指導。起初在國外任教師職的他，為了圓夢回港發展，精神如同《武替道》電影中劉俊謙的角色，在現實與理想中做選擇。他說：「劉俊謙的角色跟我有一些不同，但精神有一點像。現在香港跟以前不同，沒有拍那麼電影，武行沒有那麼多機會。」

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▲伍允龍在《九龍城寨之圍城》飾演大反派「王九」。（圖／華映娛樂提供）

事實上，擔任武行的角色受傷難免，伍允龍也笑說：「受傷不太大不會說的，武行精神，有沒有事都說沒事。」他坦言，常看香港動作片的人，甚至連「替身」是誰都看得出來，所以自己可以的話都盡量不用替身。但是他也明白，如果身為電影要角，如果受傷的話就迫使劇組停拍，「有時候有危險的，他們不讓我做，我也能明白的。」

▲演員伍允龍。（圖／記者湯興漢攝）

伍允龍多年來受傷無數，除了不久前才因拍攝電影意外「削掉一塊肉」當場見骨，休息了整整1個月才能走路以外，肋骨也斷過，各種大小受傷不斷，不過他仍甘之如飴。至於有無後遺症？他則說：「沒有特別大的後遺症，都是很多小的累積。」他至今仍保持每周4到6天的運動習慣，維持體能狀態。

▲伍允龍在《武替道》飾演武行出身走紅的明星。（圖／華映娛樂提供）

電影《武替道》講述武行與幕後精神，也點出香港功夫電影式微，伍允龍坦言：「感到遺憾。功夫電影是香港發行的，看到別人拿這個技術發光發熱我很開心，也有點不開心，不過也明白，這是一個商業。」電影《武替道》正在全台上映。