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樂天女孩死會+1！洪葳「IG洩密」爆熱戀職籃球員林子洧 球團回應了

啦啦隊女神又死會1／「混血女神」Dora爆姐弟戀　溫馨接送對象曝光是職籃球員林子洧

▲樂天啦啦隊「混血女神」Dora爆戀情，對象則是桃園領航猿球員林子洧。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

樂天啦啦隊「混血女神」洪葳（Dora）被爆戀愛ING，對象則是桃園璞園領航猿籃球隊球員林子洧。時報周刊CTWANT在9月14日捕捉到Dora搭上林子洧的車，從台北市天母一路直奔大巨蛋，兩人為了刻意避嫌，到達目的地之後只有Dora下車入內看棒賽，林子洧則開車離去。

9月14日下午3點多Dora結束一日店長工作，獨自一人搭乘計程車回到天母的公寓。1個多小時後，一輛深灰色轎車開到她家門口對面停車，而這輛車正是林子洧的愛車。林子洧車停好後沒多久，Dora便從家門現身，直接穿越馬路走到車邊。將手上東西放進車子後座後，接著便立即坐上副駕駛座，動作相當熟練。

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啦啦隊女神又死會1／「混血女神」Dora爆姐弟戀　溫馨接送對象曝光是職籃球員林子洧

▲本刊在9月14日捕捉到Dora出席一日店長活動，與粉絲互動。（圖／本刊攝影組）

啦啦隊女神又死會1／「混血女神」Dora爆姐弟戀　溫馨接送對象曝光是職籃球員林子洧

▲林子洧開車溫馨接送女友Dora，一路送往台北大巨蛋。（圖／本刊攝影組）

下午5點22分，車子開到大巨蛋路邊臨停，Dora下車便走進館內，林子洧則開車離去，沒有一起進場觀賞球賽。當天大巨蛋進行的是味全龍和中信兄弟的賽事，Dora除了在個人社群上貼了館內觀賽照片，樂天啦啦隊的舞蹈總監陸筱晴也有貼兩人的合照。而其實早在4月3日下午3點多，本刊曾直擊林子洧在練完球與同隊成員陳昱瑞等人一起去用餐，之後同樣開著自己的灰色愛車離開。

啦啦隊女神又死會1／「混血女神」Dora爆姐弟戀　溫馨接送對象曝光是職籃球員林子洧

▲早在今年四月，本刊就曾直擊林子洧與同隊球員的陳昱瑞分開後開著接送Dora的這輛車。（圖／本刊攝影組）

身高158公分的Dora，因擁有混血兒甜美外型，被粉絲封為「混血女神」，舞蹈科班出身的她，芭蕾、國標和拉丁舞樣樣精通。她曾是Uni-Girls成員，也是PLG高雄鋼鐵人啦啦隊「鋼鐵女神雅典娜」的超強王牌之一，去年還獲選中職網路票選「啦啦隊新人王」，更參與女團實境秀《炸裂吧！女孩》紫隊擔任隊長。今年Dora轉戰樂天桃猿專屬啦啦隊，背號98號，有著「跟我一起走吧」的寓意。而Dora的職籃球員男友林子洧，當年獲得SBL、T1與PLG選秀指名，還曾代表台灣男籃出征世界盃亞洲區資格賽，2022年8月他正式加入桃園領航猿，成為球隊一員。

啦啦隊女神又死會1／「混血女神」Dora爆姐弟戀　溫馨接送對象曝光是職籃球員林子洧

▲Dora和林子洧這對愛侶，日前曾在各自的社群Po出背景相同的同款飲料照，約會行程曝光。（圖／翻攝自林子洧、DoraIG）

Dora和林子洧這對愛侶，除了9月14日被本刊直擊溫馨接送外，其實戀情已早在彼此的社群上露餡，兩人除了會同時Po出同背景、同樣的食物飲料照，或是男7月、女8月刻意相差一個月的分別Po出的日本同地點出遊照。日前林子洧在社群Po出籃球照寫著：「我一生的摯愛。」卻被網友歪樓留言並標註：「是Dora嗎？」看來兩人戀情早已不是秘密。

對於本刊在9月14日直擊職籃選手林子洧溫馨接送Dora，兩人是否為男女朋友關係？樂天公關回應本刊表示：「球團不會干涉她們的交友狀況，但會叮嚀務必恪守本分，謝謝關心。」

啦啦隊女神又死會1／「混血女神」Dora爆姐弟戀　溫馨接送對象曝光是職籃球員林子洧

▲Dora、林子洧兩人相隔一個月Po出同地點的日本出遊照，看似有意避嫌。（圖／翻攝自林子洧、DoraIG）

啦啦隊女神又死會1／「混血女神」Dora爆姐弟戀　溫馨接送對象曝光是職籃球員林子洧

▲日前林子洧在社群Po出籃球照寫著：「我一生的摯愛。」卻被網友歪樓留言並標註女友Dora。（圖／翻攝自林子洧IG）

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