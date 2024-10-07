Yuri搭小黃聽司機抱怨半小時！　「電子支付難叫車」背後內幕全說了

記者王靖淳／綜合報導

Yuri（陳怡叡）是樂天女孩成員之一，還有著「最正啦啦隊女神」的封號，平時會在社群記錄日常，與粉絲分享生活的她，今（7）日透過IG限動發文透露，搭計程車聽司機抱怨的經歷，同時也揭露對方對於現金支付與電子支付的看法，希望能分享給最近叫不到車的粉絲朋友們。

▲Yuri是樂天女孩成員之一。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

Yuri透露，司機滔滔不絕地聊了半個小時，並對於計程車行業的付款模式所引發的困境進行了深入探討。她提到，許多計程車司機對信用卡支付抱持抗拒態度，因為款項常常難以順利入帳，有時還需要自行吸收客戶支付失敗的風險。因此，為了避免麻煩，部分司機乾脆拒絕接載信用卡客人，而選擇現金支付的乘客則較容易成功叫車。

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▲Yuri發文分享搭小黃的趣事。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

此外，這位司機還向Yuri透露，Uber每趟抽成高達20%，所以他選擇不跑，寧可將優惠回饋給客人。這次的經歷讓Yuri感受到，電子支付方式確實引發不少司機的不滿，她透露，曾經有司機因此對她發脾氣。透過這次與司機的對話，她理解對方的苦衷，也提醒粉絲朋友，如果近期在叫車時遇到困難，不妨試試改用現金支付，以增加成功叫車的機會。