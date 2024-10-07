八點檔男星連奪國際比賽大獎　「宣布11月好消息」私下身份曝光

記者黃庠棻／台北報導

鳳凰藝人余政鴻曾經出演多部八點檔，吸引不少婆媽粉絲。而下戲之後的他，最喜歡做的事情就是化身大廚，自己創作各式料理，日前更研發出麻辣滷味，給親朋好友試吃深受好評，在今年8月出國到新加坡參賽，一舉奪冠。

▲余政鴻釜山奪下2項大獎。（圖／民視提供）

而昨（6）日余政鴻更出發到韓國參加釜山國際美食工匠大賽，一共獲得2項大獎，包含國際名廚獎、料理金牌獎，將台灣好味道帶上國際。

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▲余政鴻釜山奪下2項大獎。（圖／民視提供）

余政鴻表示這一次釜山國際展覽館有兩個不同的廳同時比賽，分成翻糖、中餐、西餐、麵包、伴手禮組。而他這次參加的是伴手禮組，因為滷味是以真空宅配形式參賽，除了簡單處理的醬汁，其他的食材都在當地找，他透露為了這一次比賽，特地提早2天抵達，去找尋比賽的食材，為了比賽幾乎不眠不休，奪下2項大獎也讓他直呼太感動。

▲余政鴻釜山奪下2項大獎。（圖／民視提供）

而連續在國際奪獎，余政鴻透露這也是給自己的強心針，因為他也準備好在台北市的延吉街開啟麻辣滷味，店面也在緊鑼密鼓籌備中，大約在11月會舉行開幕，也開心要把自己研發的麻辣料理分享給親朋好友。

▲余政鴻釜山奪下2項大獎。（圖／民視提供）