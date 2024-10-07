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張書偉誇謝京穎「被演員耽誤的廚師」！　甜蜜互動曝光網閃瞎：好幸福

記者王靖淳／綜合報導

天團Energy成員張書偉去年和女星謝京穎登記結婚，今年6月正式舉辦婚禮，許多好友都紛紛獻上祝福。平時會在社群記錄生活的謝京穎，最近透過Threads發文分享一段與老公的對話，甜蜜透露對方不只稱讚她的廚藝，甚至稱她是被演員耽誤的廚師。貼文曝光後，立即吸引大批網友按讚並直呼被閃瞎，同時也紛紛留言表示，「好幸福」、「小夫妻甜滋滋」。

▲▼謝京穎。（圖／翻攝自Facebook／謝京穎Orange）

▲謝京穎去年和張書偉登記結婚。（圖／翻攝自Facebook／謝京穎Orange）

謝京穎表示，當天她簡單準備了晚餐，包含椒麻麵與剝皮辣椒雞湯，隨意烹調卻大獲老公稱讚，張書偉一邊品嚐一邊驚呼：「妳根本是被演員耽誤的廚師！」讓謝京穎瞬間一臉疑惑，笑著反問：「耽誤了嗎？」謝京穎透露，自己只是隨意調醬料便輕鬆完成這頓晚餐，但張書偉依然對她的廚藝讚不絕口，還問她：「妳知道妳適合代言什麼嗎？」

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▲▼謝京穎。（圖／翻攝自Threads／orange_hsieh）

▲謝京穎發文放閃張書偉。（圖／翻攝自Threads／orange_hsieh）

當謝京穎疑惑地回應老公「嗯？」時，張書偉隨即發揮了台灣人經典的諧音梗，搞笑回答：「廚師機（除濕機）！」這句話讓謝京穎無奈笑道：「我謝謝你喔。」夫妻間的幽默互動引發網友熱議，不少人認為兩人的互動既可愛又甜蜜，同時也紛紛留言，「救命，我需要墨鏡」、「這什麼可愛的對話」、「是不是在默默放閃」、「來自老公內心的稱讚」。

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謝京穎, 張書偉, Energy, 結婚, 放閃, 曬恩愛

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