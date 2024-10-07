NewJeans媽媽們出面了　怒槓HYBE刪監視器：霸凌Hanni 8秒影片消失

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團NewJeans近日正在與母公司HYBE抗爭中，過去5位成員曾親上火線在直播裡控訴遭到其他女團的經紀人無視，社內霸凌風氣嚴重，令歌迷氣憤不已。如今，NewJeans的母親心疼女兒也紛紛出面，她們接受韓媒專訪，控訴HYBE刪監視器畫面，宛如職場宮鬥劇，網友看得目瞪口呆。

▲NewJeans媽媽們出面受訪，心疼女兒所遭遇的一切。（圖／翻攝自NewJeans IG）



NewJeans遭到HYBE打壓，心疼女兒的母親們被逼到親自出面，6日接受《日間體育》專訪，她們坦言不信任ADOR現任的代表理事金周永，指控HYBE刪監視器畫面：「奇怪的是，跟Hanni打招呼的CCTV影片還在，偏偏經紀人說『無視Hanni』的影片就消失了！」

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其中一位成員的媽媽替Hanni母親抱不平：「第一次聽到Hanni媽媽跟其他成員母親說這件事的時候是5月底左右的時候，小孩遇到這種事情，真的很難過，也想說怎麼會發生這種事，很擔心以後怎麼辦。」湊巧的是，5、6月正是閔熙珍與HYBE吵得正烈的時候，ADOR所有高層遭到替換，閔熙珍處於孤立無援的狀態。

▲NewJeans母親們控訴HYBE刪監視器，唯獨霸凌Hanni的8秒影片消失。（圖／翻攝自NewJeans IG）



母親們不願女兒在公司被欺負，向代表理事金周永抗議，時間卻一拖再拖，最後CCTV重要的場面被刪掉，她們只得到了「沒有證據」的回覆，詭異的部分不止1點，幾位母親要求修復畫面，卻得到「技術方面問題，刪除的畫面無法復原」，而影片消失的片段，偏偏就是Hanni遭到經紀人排擠「無視她」的那8秒互動，追問為何要刪除影片？HYBE卻回答「前職員刪除的，不知道原因」。

▲NewJeans媽媽們皆不信任現任的代表理事金周永。（圖／翻攝自NewJeans IG）



幾位母親認為金周永的對應方式令人無言又荒謬，不僅如此，NewJeans過去練習生時期的影片遭到外流，媽媽們護女心切，要求公司提出方案解決，怎料，金周永卻回答「NewJeans的粉絲已經向該媒體與SOURCE MUSIC提出刑事訴訟了，我們等等看」，原應是ADOR捍衛成員權利，卻演變成是由粉絲出面，令幾位母親感到心寒不已。

NewJeans的媽媽們首度接受媒體採訪，該篇報導很快就在韓網傳開，網友看得目瞪口呆，驚呼「還以為是狗血連續劇」、「好扯喔」、「監視器消失得太離奇了」。