記者陳芊秀／綜合報導

日本人氣諧星齊藤慎二7日爆出涉嫌性侵案件，趁電視台外景巴士只有單獨二人，性侵20多歲女性，受害者向警方報案時表示「實在不能原諒」。而日媒再爆業界內幕，受害者驚傳是女藝人。

▲齊藤慎二涉性侵案件，受害者傳出是女藝人，妻子IG護夫發聲。（圖／翻攝自日網、IG）

據日媒《週刊文春》報導，齊藤慎二9月20日透過公司吉本興業宣布因身體不適暫停活動，隨後，所有固定演出節目全部退出。體育報記者透露，當時一部分媒體曾報導此事涉及「違反社會規範」，但報導很快被糾正。由於涉及受害者，事件被嚴格封口，但宣布暫停活動的前後，消息已經走漏，且退出眾多節目，相關人士也到處謝罪道歉。

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《週刊文春》在齊藤慎二宣布暫停活動前，9月12日與本人進行電話突擊訪問，當時問及「您是否退出演藝圈」，本人隨即否認，解釋是因為肺炎住院。而問到一起演出的女藝人控訴被他性侵，他回答「欸？有這樣的說法嗎？這樣的消息從哪裡來的？」面對問題他皆全盤否認。然而報導曝光，日網驚呼「以為是節目工作人員，竟然是女藝人」。

面對外界議論，齊藤慎二的妻子瀨戶Saori透過IG首度發聲回應，對於造成相關人士感到抱歉，但外界報導提及涉及性侵，部分與事實不符。「據我所知，對方提出了非自願的指控並報了案」，但事實是，對方也有一些行為，例如關注SNS，交換聯絡方式等。她引述律師告知的訊息，目前已要求警方調閱當時在外景巴士中的行車紀錄器和攝影機畫面，以證明這並非單方面的行為。「儘管我有家人，但仍發生了這樣的事，確實無可辯解。我也有需要保護的家人，因此有必要說明此事」。同時她發文選的是灰格紋白圖，力挺另一半。

▲齊藤慎二妻子瀨戶Saori轉述律師告知內容。（圖／翻攝自IG）

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