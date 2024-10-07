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獨家／《大學生》逸祥求婚細節曝光「女友全家都到了」

記者許逸群／台北報導

藝人逸祥今（7日）在36歲生日當天，宣布求婚穩交4年女友紫布爾正若（娃娃）成功的喜訊。《ETtoday星光雲》記者致電恭喜與詢問求婚細節，他透露求婚計畫了約2個月，除了訂餐廳以及請活動公司協助現場佈置外，最重要的一環，莫過於就是找來了女友紫布爾正若的親人與朋友一起參與。

▲▲藝人逸祥求婚女友。（圖／翻攝IG）

▲逸祥求婚成功。（圖／翻攝IG）

逸祥為籌備求婚，計劃了2個月，在陽明山上訂了一間餐廳，並請來活動公司協助現場佈置，還邀請女友的親朋好友約20位一同到場見證。提到求婚過程，他透露，在餐廳時，先是假裝上廁所去換西裝，然後請活動公司人員帶女友到準備好的包廂，一到裡頭，全都是女友的親人與好友。

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▲藝人逸祥求婚女友。（圖／取自逸祥臉書）

▲逸祥為了求婚籌備了2個多月。（圖／翻攝IG）

等一切準備就緒，換上西裝的逸祥拿著玫瑰花進場告白，除了感謝女友這些年來的陪伴，也說：「希望可以用另一個身分跟妳相處。」隨即單膝下跪求婚。逸祥坦言，沒有選擇以公開求婚的方式，「主要是想讓女方的親友到場，然後等到一切都順利成功之後再來公開。」兩人並預計在明年舉辦婚宴。

另外，逸祥的未婚妻紫布爾正若稍早也發文分享，「4年的感情，從一開始就沒有所謂轟轟烈烈的愛情，我們很平淡卻很平穩，如同靜水一般卻穩定的流淌著。」他們經歷身上連1元都沒有，靠著Uber賺房租和生活費的日子，以及被重要的人所傷害等，「然而，我們卻從沒真的放開彼此的手過。」

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