Dcard大書「約會正妹新人」被拍！高清鐵證曝　網推時間點：離婚更高調

記者田暐瑋／綜合報導

「Dcard Video」團隊成員之一大書遭前妻爆料婚內出軌，且對象是公司正妹新人，對此，大書發文致歉，並宣布退出團隊，但風波仍持續擴大。有網友7日在Dcard爆料，早在去年5月就目擊大書與女新人一起外出的畫面，而網友推算時間點，當時大書應該已經離婚，引發熱烈討論。

▲大書。（圖／翻攝自大書IG）



原PO於7日在Dcard發布一段4秒的原況照片，爆料2023年5月偶然在桃園中壢火車站附近遇見大書與該名女實習生並肩走在路上，「去年五月時在中壢火車站附近逛街有遇到他，旁邊還有一位女生，注意後發現好像是那時候新來的實習生。當時覺得有點怪怪的不會吧…」原PO表示，當時拍照只是想跟朋友分享，「時隔一年半，沒想到真的如我想像的那樣。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大書被拍到和女新人的照片。（圖／翻攝自Dcard）



由於照片拍得相當清楚，讓許多網友相當驚訝，有人根據照片拍攝時間推算，當時大書與前妻剛離婚不久，便公開與女實習生走在一起，更有人挖出兩人IG的穿搭確認身分，「難道原po是抓猴小隊一員 拍得狠清楚」、「徵信社等級的直拍證據，這樣看女生就超清楚了」、「2023年初離婚可能是想說都離婚了就直接高調一點？」

▲網友反應。（圖／翻攝自Dcard）



大書在聲明中坦承因個人私事處理不當，不僅對先前的配偶造成難以平復的傷害，也讓一路支持自己的朋友和共事的團隊感到失望，儘管努力爭取原諒，但最終雙方仍決定離婚。事情經過了近兩年，還是讓前妻感到痛苦，對自己的過錯深感抱歉。