美女主播照片「被詐騙集團盜用」！受害者積蓄被騙光　她緊急報案

記者劉宛欣／綜合報導

體育主播林淳霈6日透過Instagram曬出報案單，透露有詐騙集團盜用她的照片，以「陳子妍」名義辦了好幾個社群帳號，用來詐騙，她為此將相關資訊曬出，呼籲廣大網友千萬不要上當。

▲體育主播林淳霈照片被詐騙集團盜用。（圖／翻攝自林淳霈Instagram）

林淳霈先前就曾發文指出有名叫「陳子妍」的人盜用她的照片，沒想到近日才發現事態比預料的還要嚴重，盜用她照片的是詐騙集團，目前已經在社群平台上創建一堆帳號到處發私訊，慫恿人開設拍賣網站，聲稱可以一起賺錢，引導受害者轉帳、儲值，騙取不法利益。她是一直到有受害者私訊通知她這件事才知道，因此趕緊發文，希望能避免更多人受害。

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▲林淳霈無奈之下也去報案。（圖／翻攝自林淳霈Instagram）

林淳霈為了避免事態繼續惡化，6日親自到警察局報案，她無奈表示「實在很難過，看到有受害者被騙，同時也覺得很誇張，沒想到有那麼多IG帳號」，她再次重申那些帳號都不是她經營，用的名字也不是她的，過分的是，詐騙集團甚至盜用她與家人的合照，為的就是傳給受害者，用以降低戒心，讓她心有餘悸地說「這樣我怎麼敢再分享生活照...還是以後照片都要掛浮水印...頭好痛」。