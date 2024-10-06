ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

日樂團演出發生意外！「240公斤攝影機」倒下砸傷觀眾　緊急送醫

記者劉宛欣／綜合報導

日本知名搖滾樂團「coldrain」10月6日在大阪泉大津市舉行的戶外音樂活動中登台演出，沒想到演出期間卻發生嚴重意外，演出期間舞台側的一台大型攝影機材突然倒塌，導致至少4名女性觀眾被擊中受傷，隨後被緊急送往醫院治療。4名女性的年齡在20至40歲之間，所幸皆有意識，目前情況穩定。

▲coldrain演出期間台下發生意外。（圖／翻攝自X）

▲coldrain演出期間台下發生意外。（圖／翻攝自X）

根據日媒報導，活動於6日下午1點半左右發生意外，據現場工作人員向調查部門報告指出，當時「約240公斤重的攝影設備突然倒塌，導致數名觀眾受傷」。該設備是一個長達10公尺的搖臂攝影機，前端安裝有攝影機，底部裝有輪子，用於拍攝整場演出的畫面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲coldrain演出期間台下發生意外。（圖／翻攝自X）

▲搖臂攝影機整個砸下觀眾區。（圖／翻攝自X）

活動當時正在進行，現場共有約1萬4千名觀眾。警方和消防部門接報後迅速抵達現場，火速將受傷觀眾送往醫院進行治療。雖然發生了意外，所幸受傷觀眾意識保持清醒，並無生命危險。目前，警方已展開調查，釐清事故發生的具體原因，確保未來其他活動的安全性。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

推薦閱讀

打敗朴寶英、金惠奫！林依晨奪釜山影展視后　上台哽咽秀流利韓文

打敗朴寶英、金惠奫！林依晨奪釜山影展視后　上台哽咽秀流利韓文

《不熙娣》班底幫網紅出櫃遭封殺！　派翠克罕撂重話：這很基本常識

《不熙娣》班底幫網紅出櫃遭封殺！　派翠克罕撂重話：這很基本常識

大蛇丸認愛1月首放閃！單手摟女友比讚「出來玩爆」…還穿情侶衣

大蛇丸認愛1月首放閃！單手摟女友比讚「出來玩爆」…還穿情侶衣

曾國城私下開導楊繡惠對話曝光！　她聽完改口道歉了：覺得自己很幼稚

曾國城私下開導楊繡惠對話曝光！　她聽完改口道歉了：覺得自己很幼稚

女網友抱怨男友「看赤鬼伯伯直播打手槍」　釣出本尊親回：很奇怪

女網友抱怨男友「看赤鬼伯伯直播打手槍」　釣出本尊親回：很奇怪

楊繡惠還原5年前罵「賤人就是矯情」始末！　澄清非炒新聞：不要再猜是誰

楊繡惠還原5年前罵「賤人就是矯情」始末！　澄清非炒新聞：不要再猜是誰

大書剛認出軌離婚！　Joeman發片解析「Dcard殞落」網驚呼：真狠

大書剛認出軌離婚！　Joeman發片解析「Dcard殞落」網驚呼：真狠

消防員買便當遭公審　唐從聖看不下去開酸：以後用餐時間不救難

消防員買便當遭公審　唐從聖看不下去開酸：以後用餐時間不救難

吹牛老爹涉性侵未成年遭捕！與「16歲小賈斯汀」訪談被挖：別講我們私事

吹牛老爹涉性侵未成年遭捕！與「16歲小賈斯汀」訪談被挖：別講我們私事

Dcard大書深夜認離婚！「對前妻造成難以平復傷害」宣布離開團隊

Dcard大書深夜認離婚！「對前妻造成難以平復傷害」宣布離開團隊

46位啦啦隊女神登國慶晚會！　樂天菲菲意外成C位「賣力應援吐激動心聲」

46位啦啦隊女神登國慶晚會！　樂天菲菲意外成C位「賣力應援吐激動心聲」

徐少強夫婦告別式「遺照用合成」！雪梨放下恩怨來靈堂…婉拒受訪

徐少強夫婦告別式「遺照用合成」！雪梨放下恩怨來靈堂…婉拒受訪

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

打敗朴寶英、金惠奫！林依晨奪釜山影展視后　上台哽咽秀流利韓文

《不熙娣》班底幫網紅出櫃遭封殺！　派翠克罕撂重話：這很基本常識

大蛇丸認愛1月首放閃！單手摟女友比讚「出來玩爆」…還穿情侶衣

曾國城私下開導楊繡惠對話曝光！　她聽完改口道歉了：覺得自己很幼稚

女網友抱怨男友「看赤鬼伯伯直播打手槍」　釣出本尊親回：很奇怪

楊繡惠還原5年前罵「賤人就是矯情」始末！　澄清非炒新聞：不要再猜是誰

大書剛認出軌離婚！　Joeman發片解析「Dcard殞落」網驚呼：真狠

消防員買便當遭公審　唐從聖看不下去開酸：以後用餐時間不救難

吹牛老爹涉性侵未成年遭捕！與「16歲小賈斯汀」訪談被挖：別講我們私事

Dcard大書深夜認離婚！「對前妻造成難以平復傷害」宣布離開團隊

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

coldrain

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 曾國城私下開導楊繡惠對話曝光！　她聽完改口道歉了：覺得自己很幼稚
  2. 日樂團演出發生意外！「240公斤攝影機」倒下砸傷觀眾　緊急送醫
  3. 楊繡惠還原5年前罵「賤人就是矯情」始末！　澄清非炒新聞：不要再猜是誰
  4. 消防員買便當遭公審　唐從聖看不下去開酸：以後用餐時間不救難
  5. 女網友抱怨男友「看赤鬼伯伯直播打手槍」　釣出本尊親回：很奇怪
  6. 排隊名店遇奧客嗆店員「等到天黑吃不到」！夏如芝傻眼：哪來的毛病
  7. 元元OL透視裝化身「性感小野貓」　轉身露出屁股蛋！引全網暴動
  8. 董仔主持台語節目被酸「沒職業道德」　認走心了：真的是蠻污辱人
  9. 打敗朴寶英、金惠奫！林依晨奪釜山影展視后　上台哽咽秀流利韓文
  10. 趙露思拍卸妝片擠痘揉鼻「反擊整型傳聞」！　素顏洩真實五官膚況

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366