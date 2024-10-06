日樂團演出發生意外！「240公斤攝影機」倒下砸傷觀眾　緊急送醫

記者劉宛欣／綜合報導

日本知名搖滾樂團「coldrain」10月6日在大阪泉大津市舉行的戶外音樂活動中登台演出，沒想到演出期間卻發生嚴重意外，演出期間舞台側的一台大型攝影機材突然倒塌，導致至少4名女性觀眾被擊中受傷，隨後被緊急送往醫院治療。4名女性的年齡在20至40歲之間，所幸皆有意識，目前情況穩定。

▲coldrain演出期間台下發生意外。（圖／翻攝自X）

根據日媒報導，活動於6日下午1點半左右發生意外，據現場工作人員向調查部門報告指出，當時「約240公斤重的攝影設備突然倒塌，導致數名觀眾受傷」。該設備是一個長達10公尺的搖臂攝影機，前端安裝有攝影機，底部裝有輪子，用於拍攝整場演出的畫面。

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▲搖臂攝影機整個砸下觀眾區。（圖／翻攝自X）

活動當時正在進行，現場共有約1萬4千名觀眾。警方和消防部門接報後迅速抵達現場，火速將受傷觀眾送往醫院進行治療。雖然發生了意外，所幸受傷觀眾意識保持清醒，並無生命危險。目前，警方已展開調查，釐清事故發生的具體原因，確保未來其他活動的安全性。