吳慷仁飛離大陸參加釜山影展！　「8台灣藝人出席」林依晨也現身

記者黃庠棻／台北報導

第29屆釜山國際影展（BIFF）、亞洲內容暨電影市場展（ACFM）分別於 10 月 2 日至 11 日與 10 月 5 日至 8 日舉行，台灣共有 30 部作品入圍或入選釜山影展與市場展，成績斐然。今（6）日晚間舉行「亞洲內容及全球OTT大獎」頒獎典禮，許多名藝人都登上了紅毯。

▲多位台灣藝人參與「亞洲內容及全球OTT大獎」頒獎典禮。（圖／翻攝自YouTube／부산국제영화제Busan International Film Festival）

釜山影展的「亞洲內容及全球OTT大獎」頒獎典禮在6日晚間舉行，稍早有許多台灣藝人都踏上紅毯，包含以《誰是被害者2》入圍最佳女配角的李沐、以《夜校女生》入選「特別焦點單元」並擔任頒獎人的陳姸霏，接著宋芸樺穿著一襲藍色禮服現身，主持人以「演出《我的少女時代》受到大家熟知」來介紹，她也同時將在典禮擔任頒獎人。

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▲多位台灣藝人參與「亞洲內容及全球OTT大獎」頒獎典禮。（圖／翻攝自YouTube／부산국제영화제Busan International Film Festival）



隨後，擔任典禮頒獎人的林柏宏也穿著一身白色西裝現身，主持人在他出場時以「以暖男魅力在南韓竄紅」的關鍵字來介紹他，他也沒有辜負這個頭銜，不時對著台下觀眾揮手。

▲多位台灣藝人參與「亞洲內容及全球OTT大獎」頒獎典禮。（圖／翻攝自YouTube／부산국제영화제Busan International Film Festival）



接著，《不夠善良的我們》劇組包含林依晨、柯震東都現身釜山影展紅毯，兩人分別入圍了「最佳女主角獎」與「最佳男配角獎」，而蔡健雅也跟著一起現身，希望「最佳主題曲」的提名能夠順利得獎。

▲多位台灣藝人參與「亞洲內容及全球OTT大獎」頒獎典禮。（圖／翻攝自YouTube／부산국제영화제Busan International Film Festival）

最後，以《有生之年》入圍最佳男主角獎的吳慷仁也走上了釜山影展的紅毯，日前人在大陸拍攝戲劇的他一瞬間飛到了南韓參加盛典，穿著一身黑色西裝亮相，對著台下與攝影機不斷微笑、揮手，可以感覺得出整個人的狀態相當輕鬆。壓軸之一的是擔任評審的柯佳嬿，截至目前為止已有8位台灣籍藝人登上影展紅毯。

▲吳慷仁、柯佳嬿都出席釜山國際影展紅毯。（圖／翻攝自YouTube／부산국제영화제Busan International Film Festival）