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《禹英禑》朱賢英站上影展紅毯「想起爸爸」：曾擔心我撐不過無名期

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員朱賢英（朱玄英）最為台灣觀眾熟悉的，就是在《非常律師禹英禑》的表現，這次圓夢擔任電影《怪奇列車》女主角，更出席釜山國際電影節，受訪時透露很感謝父母的支持，並提到自己退出《SNL Korea》的時候，爸爸還感到難過。

▲▼朱賢英　朱玄英。（圖／翻攝自YouTube／노컷、Instagram／2ruka__）

▲朱賢英站上釜山影展紅毯。（圖／翻攝自YouTube／노컷、Instagram／2ruka__）

朱賢英今年作為《怪奇列車》女主角參加釜山國際電影節，走紅毯的時候想起了父母：「我爸爸從我小時候開始就是個電影迷，每天都看電影，所以我覺得爸爸對演員的標準很高。他對演員的表演和作品性有著自己的一套哲學與評價標準，剛開始時他告訴我『妳永遠無法達到這樣的高度。即使妳再有天賦，也無法成為這樣的藝術家』，他更建議我學一門技術，因為他擔心我會有很長的無名時期，無法承受那段艱難的日子。」

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不過，朱賢英憑藉著自身努力，更挑戰綜藝節目《SNL Korea》成功敞開知名度，在多部大大小小的電影和戲劇累積演技實力，現在爸爸則為她感到驕傲開心，有趣的是，爸爸還開玩笑說「我不用擔心老年生活了」。

另外，爸爸也是《SNL Korea》的忠實觀眾，當得知女兒要退出時還感到很難過，不過也很擔心朱賢英是不是沒有工作了，但聽到對方堅定回應「不用擔心，相信我吧」時，他也決定給予信任表示：「好，我相信妳。」

朱賢英認為到目前為止的代表性角色就是《非常律師禹英禑》董格拉米，原本很擔心無法勝任的角色卻受到熱烈喜愛，內心充滿了感激：「和我一起參演的演員都是很有經驗的人，不論在哪方面我都學習到很多東西，對我來說是非常寶貴的經驗。」

雖然朱賢英作為演員的時間還不長，但她已經確立了自己獨特的演技風格，並準備打破自我，展現更多樣的面貌。當被問到希望自己以怎樣的形象被大眾記住時，她說：「我希望能成為一個無論演什麼角色都能讓人信服的演員。即使角色本身看起來很難理解，但我希望觀眾能在看到我的表演後感到共鳴並產生情感。我一直以來都很尊敬演員申河均，特別是在《拯救綠色星球!》中看到他後，我更加堅定了這個目標。」

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