冒疫情拍攝《日本人的養成》！女導演「電影與兒子」同步誕生

記者許逸群／綜合報導

日本女導演山崎艾瑪拍攝的記錄片《The Making of a Japanese》（日本人的養成），引起廣大迴響。該片選在擁有將近1000名學生、日本最大公立小學東京塚戶小學進行拍攝，卻在開拍時新冠疫情發生了。但山崎艾瑪反而認為，這是捕捉日本文化特質和教育真實面的絕佳機會，決定冒著疫情風險拍攝。

▲山崎艾瑪冒疫情爆發風險拍片《日本人的養成》勇奪觀眾票選獎。（圖／海鵬影業提供）

有趣的是，在拍攝期間，山崎艾瑪竟然懷孕了，並在電影拍攝結束時生下兒子。電影和兒子同步問世，除讓山崎艾瑪雙喜臨門，該片更連續榮獲日本當代電影節觀眾票選獎與日本連線電影節最佳紀錄片大獎，獲《日本文摘》盛讚是「今年的大亮點」。

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▲▼紀錄片拍攝期間正逢疫情爆發。（圖／海鵬影業提供）

山崎艾瑪的父親是英國人、母親則是日本人。從小在大阪長大的她，成長過程就不斷在探索日本與西方文化，也常運用獨特的視角來講述故事。紐約大學畢業後，山崎艾瑪成為知名紀錄片導演山姆波拉德（Sam Pollard）的助理，並開始從事剪輯工作。

其實山崎艾瑪早在10多年前便計畫拍攝這部記錄電影。她在整個計畫完備後，才選擇了日本最大公立小學之一的東京塚戶小學進行拍攝。但就在準備開始拍攝時，新冠疫情卻在此時爆發了，不過山崎艾瑪認為這正是捕捉日本文化特質和教育真實面的絕佳良機，於是冒著疫情風險、投入1整年時間拍攝。